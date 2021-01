Morena y su ’honorabilísimo’ candidato en Guerrero

No cabe duda que a Félix Salgado Macedonio lo persiguen sus propios demonios (dichos y excesos del pasado). Y existen varios refranes y frases que aplican muy bien en este momento para éste personaje que el pasado 30 de diciembre Morena eligió como su candidato a la gubernatura de Guerrero.

’En boca cerrada no entran moscas’, ’Quien mucho habla, mucho yerra’ y ’El pez por la boca muere’, son algunos ejemplos.

Lo comento porque él mismo se ha encargado de gritar a los cuatro vientos que es incorregible e incalumniable, y que todo lo que digan de él, es cierto.

En una entrevista que concedió el 30 de octubre de 2017 a los periodistas Federico Sariñana y Juan José Contreras, conductores en ese entonces del noticiero de Capital Máxima en Chilpancingo, ’El Toro sin cerca’ –así se autodenomina– cínicamente admitió: ’Yo tengo más negativos que positivos. Yo sé que no estoy compitiendo para Cardenal, ni tampoco soy santo. Cuando me dicen: Oye hay que fortalecer aquí porque andas bajo, la fama es mala, muy mala, mujeriego, parrandero, jugador, borracho, todos los vicios de Gabino Barrera y de Simón Blanco me los juntaron’.

E insistió: ’Cuando me dicen: Oye hay que corregir eso, y yo les digo: ¡Ay no manchen!, ahora a mis 60 años me quieren quitar todo eso, no pus no, yo ya estoy viejo, árbol que crece torcido jamás su tronco endereza’. (Quadratín Guerrero, 30-X-2017).

Dos años después (25 de agosto de 2019) durante su primer informe de labores legislativas en Chilpancingo y ante la presencia de senadores del PRI, del PVEM y de Morena, entre bromas y ocurrencias insistió en que es incalumniable.

’Ven que soy incalumniable, (porque) todo lo que digan de mí es cierto’, y aseguró que tuvo que erradicar algunos ’vicios’ de su personalidad para poder ser parte de la Cuarta Transformación.

Además de cínico y ocurrente, Salgado Macedonio es un farsante y chantajista por excelencia. Y lo que es peor: enfrenta una serie de denuncias formales por violación sexual y violencia de género.

Las denuncias que pesan en su contra pueden ser motivo para que el Instituto Nacional Electoral (INE) le niegue el registro como candidato a la gubernatura, dado que el Consejo General está obligado a aplicar la normativa 3 de 3 contra la violencia de género.

’El Toro’ está acorralado por sus propios demonios. Y todo indica que el gusto de ser ’candidato’ de Morena le durará muy poco.

Es cierto, tiene adversarios al interior de Morena que no lo quieren, y no porque sea un borracho, jugador, parrandero y mujeriego, sino porque representa un serio peligro para la sociedad guerrerense por su falta de seriedad y por las denuncias de violación que hay en su contra.

El oriundo de Las Querendas debe entender que su peor enemigo es él mismo, y que su mala fama le afecta a Morena y a la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

SAL A LA HERIDA.- El ex fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, afirmó que la denuncia de violación contra Salgado Macedonio no derivó en acción penal por órdenes de arriba, y que fue él quien integró la carpeta de investigación del caso y que ordenó que se judicializara, es decir que se pusiera a disposición de un juez para solicitar la orden de aprehensión en contra del candidato de Morena a la gubernatura.

Esto lo señaló en una entrevista radiofónica que concedió la tarde de este lunes al periodista Misael Habana de los Santos, y agregó que la carpeta de investigación se integró con exámenes psicológicos, testimonios y pruebas periciales, de tal manera que el Ministerio Público puede solicitar acción penal contra Félix Salgado Macedonio por el delito de violación.

’Existen fotografías que esta persona mandó por WhatsApp a la señora donde la está violando y golpeando, porque no fue solamente una vez. La primera vez la drogó, seguramente con alguna benzodiacepina, entonces abusó de ella, pero filmó la violación y esa persona trabajaba en el periódico La Jornada (Guerrero) con él’, indicó.

Las declaraciones del ex fiscal Olea es, a todas luces, una bomba que le explota no solamente al ’Toro sin cerca’, sino a Morena. Sí, al movimiento-partido que presume ser diferente al PRI, al PAN y al PRD.

Morena cometió el error de anunciar a Salgado Macedonio como su candidato antes del Año Nuevo. Y las consecuencias ahí están. Su gallo en Guerrero resultó ser una ’fichita’.

Que conste, el propio Salgado Macedonio aceptó en su momento que era incorregible e incalumniable, y que todo lo que se dijera de él, era verdad.

La pregunta es: ¿quién se beneficia si Morena cambia de gallo en Guerrero? ¿Luis Walton Aburto o Pablo Amílcar Sandoval?

Hagan ustedes sus conclusiones, amables lectores.

ENTRE OTRAS COSAS… Mientras los pleitos y las inconformidades no cesan al interior de Morena, el panorama en el PRI es totalmente distinto. El respeto entre los aspirantes a la gubernatura es lo que resalta.

Y es claro que la alianza PRI-PRD la encabezará un distinguido militante priista. Al tiempo.

