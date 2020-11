Morenas Guerrero: Nuestro estado es peligroso para las mujeres, piden justicia para Norma Patricia Alarcón

Junto al Frente Progresista de Guerrero, la Escuela Itinerante de Mujeres, Morenas Guerrero que representaron, José Luis Alarcón; Marisol Bazán Fernández y Eneida Abrajam Ruz, respectivamente, urgieron la tipificación de feminicidio al crimen contra Norma Patricia Alarcón, enfermera jubilada de 53 años de edad, acontecido la semana pasada en Acapulco, encontrada semidesnuda y con notables muestras de tortura. Dicho crimen se suma a la desaparición en cascada de mujeres y jóvenes en distintos municipios de la entidad.



En conferencia de prensa, ofrecida este miércoles en la zona tradicional del puerto, ambas agrupaciones reprocharon a las autoridades justicia para el feminicidio de Norma, expresaron que no permitirán que este crimen sea juzgado por la manera de vestir de la víctima, por su situación sentimental ni por su libertad de credo, pues estos argumentos han sido utilizados socialmente para permitir la impunidad y han marcado a diversos movimientos feministas, por tal solicitaron el pronto esclarecimiento pues aun con dos Alertas por Violencia de Género (AVG), las agresiones continúan.



Por su parte, la representante de la Escuela Itinerante de Mujeres Morenas Guerrero, Marisol Bazán Fernández lamentó que Guerrero es uno de los estados más peligrosos para ser mujer, por lo que dijo que tan sólo esta semana dos casos fueron el foco en uno de los problemas más graves que enfrenta la entidad; refiriéndose a Norma de 53 años en Acapulco y Ayelín de 13 años en Tixtla, por lo que dijo que la agrupación feminista exige que estos delitos sean tipificados inmediatamente como feminicidios y aseguró que mientras no sea reconocido de esa manera no se puede combatir con el grave problema.



Al ser entrevistada la activista Marisol Bazán sostuvo que las estrategias de las autoridades correspondientes no han sido suficientes y pidió un alto a los feminicidios en todo el estado, puesto que hombre a través de redes sociales han manifestado su preocupación y propuesto que sean ellos quienes ciuden a las mujeres, sin embargo, enfático dijo ’Sólo queremos que no nos maten’.



El Frente Progresista de Guerrero también desaprobó el actuar de las instancias de gobierno al no ejercer los instrumentos nacionales, estatales y locales que defienden los derechos humanos de las mujeres para una vida libre de violencia.

Al tomar la palabra, José Luis Alarcón, miembro del Frente Progresista de Guerrero y hermano de la víctima, solicitó a la Fiscalía General del Estado los avances de dicho homicidio y exigió a las autoridades justicia y apuntó que si no pueden con su trabajo ’Que renuncien’ exclamó visiblemente dolente.



El cuerpo de El cuerpo de Norma Patricia Alarcón Delgado fue encontrado el pasado 23 de octubre semienterrado en el área de playa de la colonia Luces del Mar, en las inmediaciones de Pie de la Cuesta, un día después de que familiares marcharán en dos ocasiones para exigir su presentación con vida.



Finalmente, ambos grupos exigieron justicia a las autoridades competentes y que se aplique con perspectiva de género, de no hacerlo señalaron que están incurriendo en otro delito al retrasar la procuración de justicia y deben ser sancionados con prisión así como ser inhabilitados en el cargo público que desempeñan.