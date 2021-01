Morenas Guerrero rechaza ataques a Félix Salgado y le da su apoyo

La fundadora de Morenas Guerrero, Marisol Bazán Fernández, afirmó que esta estructura que integra a militantes y simpatizantes de Morena en el estado, apoya a su candidato a la gubernatura, Félix Salgado Macedonio y apoyará a todos los que la dirigencia nacional designe.



Cuestionada acerca de una supuesta petición en la plataforma Change.org, donde mujeres piden que se le niegue la candidatura al senador con licencia, dijo que se trata de una nota periodística pero la petición no está en la plataforma; entre las firmantes en esa nota se encuentran priistas, y muchas integrantes del equipo de uno de los ex aspirantes que compitieron contra Félix Salgado.



Bazán Fernández dijo que en lista que publica el portal SemMéxico, hay mujeres de Morenas Guerrero que le han manifestado que solo usaron su nombre sin pedirles consentimiento, y otras que no viven en Guerrero. Señaló que las priistas no tienen por qué tratar de influir en la designación del candidato de Morena, y las que pertenecen al equipo del ex aspirante, deben entender que Félix Salgado ya no es un aspirante más, sino ya es el candidato y ya no está en una competencia interna.



Dijo que Morenas Guerrero apoyará a todos los candidatos que la dirigencia postule porque tienen confianza en sus integrantes, como Mario Delgado, Citlali Hernández y Pedro Miguel. Quienes insisten en descalificar los resultados de la encuesta, dijo, si no tienen confianza en la dirigencia y en los procedimientos del partido, que no se inscriban para participar en otros cargos como las diputaciones locales y federales y las alcaldías.



’En Morenas Guerrero vamos a apoyar a todos los candidatos de Morena; es claro que algunos no nos van a gustar, pero por eso depositamos la confianza en nuestra dirigencia’, señaló.



El golpeteo político contra el candidato de Morena en realidad es un golpeteo para el partido, que busca debilitarlo y está siendo aprovechado por la derecha para tratar de abrir una puerta a la coalición opositora PRI-PRD, dijo, y llamó a los y las morenistas a aceptar que ya hay un candidato y a sumarse a él.



Sobre la supuesta petición en Charge.org, dijo que también aparecen firmando organizaciones que no son conocidas en el movimiento feminista y no aparecen ni siquiera en Google. Por otro lado, criticó que estas personas no estén buscando acompañar a la presunta víctima ni apoyarla, sino solo lograr impedir el registro de Salgado Macedonio, por lo que consideró que se trata de un movimiento estrictamente político electoral.