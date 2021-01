Morenistas acusan "dedazos" y "fraudes" en elección de candidatos a gobernadores

www.guerrerohabla.com





Ciudad de México. Viernes 01 enero 2021.-El proceso de elección de Morena de quienes serán sus candidatos a las gubernaturas este año no ha sido ’miel sobre hojuelas’ ante el descontento que han generado entre morenistas varios de los perfiles seleccionados.



Acusaciones de procesos irregulares, "dedazos", "fraude" y "traición" son algunas de las acusaciones que se han lanzado para descalificar y, en algunos casos, iniciar o anunciar un proceso legal en contra de las designaciones de parte de los 15 perfiles que pelearán por las entidades que se disputarán.





El partido encabeza las preferencias en 14 de las 15 entidades, de acuerdo con la última encuesta de El Financiero , por lo que se prevé una lucha intensa por las candidaturas en 2021.



Chihuahua

Tal es el caso del senador Cruz Pérez Cuéllar, quien este martes impugnó ante el Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua la designación de Juan Carlos Loera como precandidato de Morena a gobernador del estado anunciada el pasado 20 de diciembre.



Pérez Cuéllar denunció la intromisión del jefe de los delegados para los programas sociales, Gabriel García, a quien señaló como responsable de ’cucharear’ las encuestas para favorecer a los representantes federales en los estados.



"Sería una falta de respeto para mi persona, para mi familia y un insulto a la inteligencia de los ciudadanos aceptar los resultados que se presentaron en Morena’, sostuvo político en días pasados.



Colima

La diputada federal Claudia Yáñez Centeno también dio a conocer su descontento por la postulación de Índira Vizcaíno, exdelegada del gobierno federal en la entidad y diputada con licencia, a la gubernatura de Colima que fue ungida el pasado 21 de diciembre.



Por ello este martes presentó su carta de renuncia a su militancia en Morena tras calificar de ’farsa’ el proceso interno de selección de candidato al gobierno de Colima e informó que competirá como abanderada del partido Fuerza por México.



En su carta de renuncia dirigida al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, la hermana de César Yáñez Centeno, considerado uno de los hombres más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, calificó de inadmisible que por ’intereses oscuros’ y ’acuerdos cupulares’ se imponga a superdelegados como candidatos, incluso algunos acusados de corrupción y pese a ser "inelegibles" por hacer inequitativa la competencia.





Guerrero

La definición de Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero tampoco ha sido celebrada al interior de Morena luego de un día de anunciada, solo una de los 17 aspirantes ha respaldado al senador: Beatriz Mojica, quien dijo que apoyaba la decisión, pese a que era la aspirante "mejor posicionada".



El académico John Ackerman, cuñado Pablo Amílcar Sandoval, quien perdió la candidatura de Morena para el gobierno de Guerrero, ha sido uno de los personajes que ha expresado su descontento respecto a la designación de Macedonio como precandidato.



Ackerman acusó que la designación de Macedonio como "un quiebre histórico" para la autodenominada "cuarta transformación" y afirmó que este partido se acerca cada vez más "al triste desenlace del PRD".



A través de su cuenta de Twitter, Ackerman aseguró que el pasado jueves, 17 de diciembre, el dirigente nacional de este partido político, Mario Delgado, estuvo a punto de anunciar la designación de Pablo Amílcar Sandoval, pero "sorpresivamente" se echó para atrás.



Sinaloa

La designación de senador Rubén Rocha Moya, como precandidato en Sinaloa, tampoco fue respaldada por Gerardo Vargas, quien acusó que el nombramiento fue "tramposo" y advirtió que analiza medios legales en contra.



El político acusó en su cuenta de Twitter que Mario Delgado "cometió un atraco a los sinaloenses" y retó al líder morenista a mostrar las encuestas donde se apoya para la "designación tramposa".



1/3 Rompiendo los principios de @PartidoMorenaMx @mario_delgado cometió un atraco a los sinaloenses designando @rochamoya_ sin el soporte de la gente que me dio el 1er. lugar en todas las encuestas nacionales. 🍀 @m_ebrard @JScherer_Ibarra @CitlaHM @RicardoMonrealA @A_Encinas_R



A su vez, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, conocido como ’el Químico’, señaló que fue informado que su candidatura no era viable debido a que pesa sobre él un juicio en el que se le acusa de violencia de género contra la sindica Elsa Bojórquez Mascareño.



El alcalde aseguró que se le ofreció contender por la reelección, lo que calificó como una contradicción al criterio usada para sacarlo de la contienda, por lo que adelantó que buscará impugnar el proceso.



’Morena se quedó chiquito’, afirmó en un mensaje publicado en sus redes sociales horas después de que se anunciara como ganador a Rocha Moya.



Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes de MORENA. pic.twitter.com/ZbF15dImv3



— Químico Benitez Torres (@quimicobenitez) December 31, 2020



Nuevo León

La elección de la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, para competir por la gubernatura de Nuevo León, también molestó a la militancia morenista que reclamó que se haya elegido a alguien que recién había dejado las filas de otro partido.



La alcaldesa de Escobedo militó en el PRI por más de 20 años y renunció a ese partido el 10 de febrero. Desde ese momento, se acercó a Morena, y meses después se inscribió ante la Comisión Nacional de Elecciones para participar en el sondeo.



Uno de los aspirantes a esa candidatura, Rafael Zarazúa, incluso anunció que impugnaría los resultados que dieron la victoria a Clara Luz. ’Nos dieron un resultado, de donde nunca nos dieron reglas y no soy comparsa ni cómplice de nadie a una imposición’, dijo.



Tlaxcala

Lorena Cuéllar Cisneros fue anunciada como la carta fuerte de Morena en Tlaxcala el pasado 14 de diciembre, pero la senadora Ana Lilia Rivera Rivera también se manifestó en contra de lo que denominó un ’dedazo’ y exigió a la Comisión Nacional de Elecciones del partido a reponer el proceso de selección, llamado al que también se ha sumado la empresaria Dulce Silva Hernández, quien también buscaba la candidatura.



"No sabemos qué metodología aplicó, ni qué municipios se sondearon, mucho menos su resultado, por esa razón demandamos que se reponga el procedimiento, estamos aún a tiempo’, dijo Rivera en conferencia de prensa el pasado 16 de diciembre.



Zacatecas

El pasado 19 de diciembre, simpatizantes de algunos aspirantes en Zacatecas acudieron a la sede nacional del partido en la Ciudad de México para lanzar gritos de ¡fraude, fraude! cuando Mario Delgado anunció que el mejor posicionado para esa gubernatura era David Monreal.



El senador José Narro Céspedes, aspirante a esa candidatura, anunció que impugnaría los resultados, pues acusó que la encuesta estuvo hecha a modo.



Fuente: Expansión Política