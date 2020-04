Morenistas con iniciativa, un peligro para AMLO

Quieren saquear las Afores

Imaginen el festín de cuatro billones de pesos para el gobierno que está materialmente en banca rota. Es oxígeno puro, sobre todo en momentos en que se agudiza la crisis a consecuencia de un virus apocalíptico que azota a la humanidad entera.



Imaginen 5.5 billones de pesos, producto del esfuerzo de la clase trabajadora que no le pertenecen a los políticos. Este morenista, mediante una trampa legislativa, quiere que sus compañeros de partido tomen el control y, al final de cuentas, de un plumazo convertirlos en deuda pública.



Bueno, pues eso es lo que pide Edelmiro Santiago Santos Días, diputado por Morena, el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Qué peligroso es un político con iniciativa y sin el menor conocimiento de la economía y la realidad política. Alguien le dijo que eso era oro molido para corsarios de la política y le pagó a un grupo de ’analistas’ para que le hiciera la ley. Asesores de 10 mil pesos, es lo que le dieron.



Edelmiro, un médico ginecólogo, que encontró en la política un resquicio para mantenerse holgadamente, al dejar la medicina que, nos dicen, practicaba en la sección 50 del SNTE, y dobleteaba en el IMSS de Nuevo León.



Pero, en la comisión de Economía y Competitividad, ha hecho papelazos. Imaginen a uno de los legisladores que debe luchar por la competitividad, pide que se entregue a una sola institución, en este caso al Banco Bienestar, todo el dinero de las Afores. ¿Sabrá el ginecólogo lo que esto implica?



¿Conocerá que, independientemente que Banco Bienestar se convierte en una sólida institución gubernamental, impide la competitividad en los servicios bancarios, incluidos los gubernamentales? Competitividad es la lucha entre diversos actores de una actividad económica, con el fin de beneficiar a los consumidores. Lo que ocurre con la CFE o cualquier otro monopolio debe ser el espíritu de su lucha. No fortalecer o crear monopolios.



Se entiende que la iniciativa de Edelmiro llegue a esos extremos de una supina ignorancia en materia económica. Pregunté si había llegado al Congreso por la ’tómbola’ y me dijeron que se apoderó del comité Estatal de Morena en Nuevo León y se apuntó como primero de la lista. O sea, es plurinominal.



Esperamos que tome unas clasecitas de competitividad, ya que es miembro de esa comisión.



Afortunadamente, el presidente de la mayoría morenista en San Lázaro y presidente de la Jucopo, simplemente dijo que eso no pasará, ya que no es el sentir de todos los legisladores de Morena. Tener legisladores con iniciativa, le hacen mucho daño al mismísimo presidente López Obrador. Bueno, el espíritu servil y lambiscón de algunos siervos de la 4T no miden el alcalde de sus actos.



Lo que la naturaleza no da, la 4T no presta.



PODEROSOS CABALLEROS: Con once medidas para enfrentar la crisis por Covid-19 y el desplome de los precios del petróleo, AMLO busca amainar el golpazo que sufrirá la economía del país y la de la inmensa mayoría de los mexicanos. Destaca la entrega de 3 millones de créditos y la creación de 2 millones de empleos con lo que se protegerá al 70% de las familias mexicanas. La verdad, este plan se queda muy, pero muy corto. Si se logra la creación de 2 millones de empleos, no legará a suplir lo que están perdiéndose en estos momentos. En total, se perderán más de 5 millones de empleos y los nuevos necesarios para el año próximo que sería más de medio millón de quienes se suman a la Población Económicamente Activa. Difícil están las cosas para López Obrador. *** Claudia Sheinbaum, gobernadora de la Ciudad de México, inauguró el Centro Citibanamex, en su nueva etapa como unidad temporal para recibir a enfermos de Covid-19. Varias empresas invirtieron 700 millones de pesos para que esta área inicie operaciones el lunes próximo. *** La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación (Segob) solicitó al secretario General del gobierno de Chiapas intervenir de inmediato para evitar el enfrentamiento entre dos grupos de campesinos de Venustiano Carranza. El pasado 5 de enero, la Organización de Comuneros Indígenas Tzotziles San Bartolomé de Las Llanos de la Colonia Paraíso emplazó para este viernes 17 de abril dejar unas dos mil hectáreas de tierras a decenas de familias indígenas campesinas de las comunidades San Bartolomé de Las Llanos y Yaschen de los Pobres.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Grupo Modelo, que preside Cassiano De Stefano, emprendió la entrega de 30 mil litros de agua potable con uso exclusivo sanitario al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para donarlos a los más necesitados durante la emergencia sanitaria derivada del coronavirus. Tres pipas con 10 mil litros de agua cada una, parten de la cervecería ubicada en Lago Alberto. Entregarán semanalmente hasta 210 mil litros de agua potable con uso sanitario, durante la emergencia.







