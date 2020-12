PALACIO

Por Mario Díaz



No estará en la boleta, pero…..



-’Primero los pobres’ le funcionará a la 4T

-Morenistas confían en la ’segunda ola’ obradorista

-El potencial electorero está en la clase baja



EFECTIVAMENTE, en el proceso electoral que inició en septiembre y concluye en las urnas el domingo 6 de junio del cada vez más próximo 2021, se habrá de evaluar al gobierno de la Cuarta Transformación que preside ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.



Además de renovarse la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, congresos locales y alcaldías, los votantes aztecas calificarán con su voto el desempeño del actual sexenio que ha centrado su programa de trabajo en ’primero los pobres’.



Generalmente, la elección intermedia no favorece al gobierno en turno con resultados similares al de su elección como consecuencia del natural desgaste político. Desde esa óptica, a dos años de la 4T, sería presumible que la ’segunda ola lopezobradorista’ no liberará la misma energía de la primera.



Sin embargo, con todo y algunos puntos porcentuales menos en la preferencia ciudadana, no es exagerar la verdad sostener que el presidente LÓPEZ OBRADOR habrá de influir a la hora de cruzar la boleta electoral, a pesar de que ni su fotografía ni nombre estarán presentes.



Tal vez esa sea la razón verdadera de la coalición Vamos por México integrada por el PAN-PRI-PRD para concentrar su estrategia política en tan solo intentar debilitar el poder morenista en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.



Por cierto, mucho se ha hablado de lo anti-natura o inédito de la alianza entre esa tercia de institutos políticos de ideologías totalmente distintas. No obstante, el plan de ataque es impedir la mayoría de Morena en San Lázaro para menguar el proyecto de nación de la Cuarta Transformación.



Posteriormente, Va por México se desintegrará y tanto el PAN como el PRI y el PRD buscarán individualmente sus propios espacios en la vida pública mexicana.



No es apropiado definir como ’tóxica’ la conjunción de fuerzas políticas para lograr un objetivo común. En el arte de la guerra, los ejércitos menores se unen para derrotar al mayor y luego disputarse supremacías entre sí.



Lo mismo ocurre con Juntos Hacemos Historia al participar de manera conjunta Morena-PT-PVEM. Salvo el Partido del Trabajo, considerado de izquierda, el Partido Verde Ecologista de México, surgido al amparo del Revolucionario Institucional, en nada coincide con la ideología del partido en el poder nacional, y solo ha cambiado de ser apéndice expriísta a lo mismo con el Movimiento de Regeneración Nacional.



En ese contexto, todas las alianzas o coaliciones deberían considerarse como ’tóxicas’ por no coincidir las ideologías partidistas.



Pero, al margen de supuesta o real ’toxicidad política’, lo cierto es que la orientación del gobierno de la 4T hacia los que menos tienen muy seguramente habrá de captar el sufragio ciudadano durante la jornada comicial de junio próximo.



El mayor potencial electoral lo conforma precisamente la clase baja, muy por encima de los ciudadanos en edad de votar encasillados en las clases sociales media, media alta y alta. Con esa visión podría adelantarse el próximo resultado electoral.



Se da por descontado que, desde las conferencias mañaneras del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, se seguirá insistiendo en lo invisible que fueron para el PRI y el PAN los sectores más vulnerables en el territorio nacional durante más de 30 años del neoliberalismo, de acuerdo a la opinión de la Cuarta Transformación.



Mientras tanto, MARIO DELGADO CARRILLO, dirigente nacional de Morena, enfrenta serios problemas con la designación de los candidatos a las 15 gubernaturas. Es probable que en el estado de Guerrero les den las gracias a FELIX DELGADO MACEDONIO y a PABLO AMÍLCAR SANDOVAL y seleccionar a BEATRIZ MÓJICA MORGA como candidata morenista a la gubernatura guerrerense.



La situación podría complicársele al momento de definir las candidaturas a las diputaciones federales, toda vez que la mayoría de los legisladores que hacen la superioridad en San Lázaro buscarán la reelección en sus respectivos distritos electorales. En total, mayoría y minoría, 443 diputados federales han registrado su intención de participar en la renovación de la Cámara Baja del Congreso de la Unión.



DESDE EL BALCÓN:

I.-En Tamaulipas, tal parece que el ’coqueteo político’ de la ex alcaldesa panista en H. Matamoros LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ con el Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, RICARDO MONREAL ÁVILA, podría generarle consecuencias nada agradables con quien manda políticamente en la esquina noreste del país.



Por lo pronto, aunque la dependencia no ha confirmado ni desmentido, ha trascendido que SALAZAR VÁZQUEZ no acudió a una diligencia en la Fiscalía Anticorrupción, por lo que podría apercibírsele por medio de la fuerza pública.



La ex edil albiceleste en el pasado trienio es acusada del desvío de poco más de 200 millones de pesos, sin que hasta el momento haya justificado ese gasto del erario municipal.



Y hasta la próxima.

