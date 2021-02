Morenistas de Texcoco dan apoyo total al registro como aspirante a presidente a Sandra Luz Falcón Venegas

Texcoco, Méx., 9 de febrero del 2021.- Con el firme propósito de dar continuidad al trabajo que durante nueve años se ha venido realizando en Texcoco, el Movimiento de regeneración Nacional (MORENA), apoya a Sandra Luz Falcón Venegas, quien se registró el pasado primero de febrero como aspirante a la candidatura de este partido a la presidencia municipal, afirmaron líderes que reconocen la labor como servidor público de la distinguida morenista.



En sus redes sociales Sandra Luz Falcon Venegas, hizo público su registro como aspirante a la candidatura de MORENA a la presidencia municipal de Texcoco, señalando que se trata de ’En una decisión de carácter colectivo se me ha planteado que continúe la labor de Presidenta municipal de #Texcoco. Muchos, pero en verdad muchos dirigentes y simpatizantes de #Morena han concluido que sigamos trabajando al frente de Texcoco’.



’Sandra Luz Falcón Venegas ha demostrado el respeto por los principios que han marcado el gobierno de Andrés Manuel López Obrados no robar, no mentir no traicionar al pueblo ni a su equipo de trabajo como otros lo han hecho, por ello y el trabajo realizado mantenemos nuestro voto de confianza a su favor’, coincidieron en señalar morenistas fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional en Texcoco.



Sandra Luz Falcón Venegas, explicó que los resultados, tan sólo en estos últimos 9 años han demostrado que tenemos un Texcoco mejor, siendo esta la contribución de un grupo de texcocanos que quieren y trabajan por su municipio.



’Es un esfuerzo colectivo en el que participamos senadores, diputados y diputadas, y los gobiernos municipales que servimos a Texcoco y los resultados están a la vista de todos y todas, dijo Sandra Luz Falcón Venegas.



Líderes morenistas como el Senador de la República por el Estado de México Higinio Martínez Miranda, la próxima Secretaria de Educación en el Gobierno Federal Delfina Gómez Álvarez, el Director de Aduanas Horacio Duarte Olivares, la Diputada Federal Karla Almazán Burgos, el Diputado Federal Alejandro Viedma, el Diputado Local Nazario Gutiérrez Martínez, entre otros, reconocieron que hay avances en Texcoco, y que, con Sandra Luz Falcón Venegas, ese proyecto para lograr una mejor calidad de vida en este municipio seguirá adelante, porque se ha trabajado por amor y cariño al pueblo texcocano.



Tras su registro la aspirante morenista, pido que la militancia de morena emita su mejor opinión en la próxima contienda electoral: ’Ellos, los texcocanos en general, no los opositores, son los que tendrán la última palabra. Para eso me registré como precandidata en el proceso interno, para cubrir los requisitos’, señaló Sandra Luz Falcón Venegas al registrarse como aspirante cumpliendo con los tiempos electorales marcados por su partido.