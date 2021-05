Pachuca de Soto, Hgo; 04 de mayo de 2021.



MORENISTAS NO BAJARON PRECIOS DE PRODUCTOS COMO PROMETIERON: PONTIGO LOYOLA



- Sigue el alza indiscriminada en productos como tortilla, gasolina y gas.



- Empresarios locales sin recibir ayuda federal.



Como una persona de cumplir su palabra que se traduce en cumplir compromisos, Juan de Dios Pontigo Loyola candidato a la diputación local por el Distrito XIII Pachuca y su compañero de fórmula, Juan Carlos Robles Acosta, de la colación Va por Hidalgo, coinciden que, ’más allá de ganar la elección, es salvar al país, ya que, si nos ganan esta elección, nos ganan la democracia de México’.



Ante un cuestionamiento de un ciudadano en un recorrido que realizaban candidato y suplente, sobre el alza de precios en diferentes productos de primera necesidad, Juan de Dios Pontigo y Juan Carlos Robles, le demostraron con evidencia iconográfica, el aumento que se ha tenido entre sexenios en diferentes productos.



Pontigo Loyola ejemplificó que la tortilla estaba en 9 pesos con 50 centavos hace dos sexenios, el pasado a 17 pesos y en esta actual administración, en algunos lugares su precio es de hasta 27 pesos, también refirió que la gasolina, nunca ha estado en los 10 pesos como se prometió; se hizo el comparativo, en ese mismo orden de tiempo como hace dos sexenios estuvo en 10 pesos, luego a 16 pesos y ahora a 20 pesos en promedio.



En su momento, informaron cómo se maneja el gobierno morenista, destacando que en fechas pasadas un diario de circulación nacional, publicó una nota donde comenta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que México recibió un crédito por mil millones de dólares del Banco Mundial, con lo que estos meses del gobierno de Morena, ha tenido cinco préstamos internacionales, solo en estos meses de gobierno han pedido más que lo que se pidió el sexenio pasado.



Juan Carlos Robles en el uso de la palabra, pidió a los presentes en las diferentes reuniones y recorridos, que busquen en internet, donde destacó que el discurso de Morena es, que en estos dos años y medio de estar en el poder no se han pedido créditos. Los invitó a que entren a la página del Banco Mundial y que busquen los créditos solicitados por el Estado Mexicano.



Apuntó que en esa búsqueda saldrán alrededor de cinco o seis créditos, lo que representa una cantidad cercana a los 2 mil 500 millones de dólares, y donde comentó que uno de estos créditos es para reactivar y apoyar a los comerciantes que fueron afectados por la pandemia, pero extrañamente ningún comerciante formal o informal, dueños de pequeña o medianas empresas, empresarios locales les ha llegado un crédito así.



Juan de Dios Pontigo y Juan Carlos Robles, coinciden también que el mal trabajo de las y los diputados morenistas, hicieron que al estado de Hidalgo le hayan quitado 2 mil 500 millones de pesos, los cuales se traduce en menos servicios, menos obras, menos infraestructura, pero se ha compensado con recursos que el gobierno estatal ha aportado para no detener el avance y desarrollo de la entidad.