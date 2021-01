Morenistas respaldan a dirigencia estatal, califican a Ramírez Zepeta como "Espurio".

El diputado federal suplente por el distrito de Huatusco, Ramón Pino Méndez del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), advirtió que desconocen totalmente la coalición que se presentó con líderes del PT y el PVEM ante el OPLE y a Esteban Ramírez Zepeta como dirigente, presidente o delegado en funciones.



’Desconocemos totalmente los acuerdos que se tomaron en el OPLE, porque las personas que estuvieron ahí no son las personas autorizadas por Morena. El presidente en funciones es Gonzalo Vicencio Flores. Es una total ilegalidad todo lo que se ha hecho.



Esteban Ramírez Zepeta miente, él no tiene el visto bueno de la dirigencia nacional de Morena para encabezar la alianza ’Juntos Haremos Historia en Veracruz’. Esto es lo que está comunicando la misma gente de Morena, quienes se están reuniendo para detener ese albazo.



Ramírez Zepeta ni siquiera puede mostrar los documentos que lo avalen como encargado de la alianza; no los puede mostrar porque no los tiene. Por eso entregó una carpeta cerrada, porque no tiene las firmas de la dirigencia nacional donde lo avalen como responsable de la alianza.



Una vez que se entere Mario Delgado, el dirigente nacional de ese partido, le va a poner sus coscorrones al pupilo del gobernador.



El OPLE, como lacayo de Cuitláhuac García, se prestó al juego de presentar una alianza que hasta el momento no tiene el aval de la dirigencia nacional. Es por ello que lo hicieron a espaldas de Gonzalo Vicencio.



Vale mencionar que las pretensiones de Ramírez Zepeta son las mismas del gobernador Cuitláhuac García, quien al impulsarlo como espurio responsable de la alianza que encabeza Morena, sólo está demostrando su estulticia.



Gonzalo Vicencio no se iba a quedar con los brazos cruzados y ya está juntando a su gente, hablando a México para que pongan en su lugar a Ramírez Zepeta y con él al propio gobernador. Esto se va a poner bueno.