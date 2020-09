Morenistas y el culto a la personalidad

En las épocas calificadas por el actual gobierno como neoliberales, resultaba constante el culto a la personalidad de los políticos, donde se bautizaban desde calles, colonias y parques públicos hasta mercados, hospitales y edificios públicos no solo con los nombres de alcaldes, diputados, senadores y presidentes de la república, hasta también de sus familiares.

En las últimos gobiernos priístas federales y estatales, por presiones de su oposición política se abandonó esa práctica, incluso se legisló para prohibirla, lo que aparentemente ha sucedido ya que eventualmente se han presentado excepciones.

Por ejemplo en la Ciudad de México y en los estados de México, Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, calles, colonias, callejones, incluso avenidas son algunos de los espacios urbanos el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha declarado que no desea ese tipo de situaciones.

Pero ahora resulta que Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente y aspirante a la presidencia nacional del partido Morena, lanzó una idea que simplemente puede catalogarse como exagerada o desaforada, ya que propuso que el estado natal del mandatario mexicano sea renombrado como ’Tabasco de López Obrador’ con la idea de honrarlo.

En su gira proselitista por esa entidad explicó que el cambio se impulsaría por medio de una consulta ciudadana en 2024, ’pues los tabasqueños deben estar orgullosos del origen de AMLO’ y puntualizó que no sería la primera vez que se modifica el nombre de un estado para honrar a un personaje ilustre de la historia del país y puso como ejemplo al estado de Puebla, al cual se le agregó ’de Zaragoza’, en honor del ganador de la Batalla del 5 de Mayo.

La verdad es que esa propuesta es simplemente quedar bien con el presidente para recibir su respaldo en su intención de encabezar Morena, pero ante una sociedad crítica queda mal parado por no tener fundamento. Tan solo al repasar la historia vemos que en ninguna entidad se ha reformado su nombre para homenajear a un político vivo y menos aún en funciones. Quizá lo más cercano ha sido el bautizar a una ciudad de Michoacán con el nombre de Lázaro Cárdenas, pero hasta ahí.

Rojas Díaz Durán deberá buscar otras rutas para ganar simpatías ante la militancia morenista en la próxima encuesta que levantará el Instituto Nacional Electoral y superar en respaldo a otros políticos como Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado o Yeidckol Polenvsky, entre los 35 aspirantes inicialmente aprobados para aspirar a presidir al actual partido en el poder.