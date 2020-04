Morir de coronavirus o morir de hambre: el 62% de los trabajadores en esa encrucijada

Las políticas del gobierno federal que deberá implementar conforme avancen los casos de la pandemia del COVID-19 lastimarán no sólo la economía sino que impedirá que la mayoría de los trabajadores mexicanos pueda subsistir con su precario ingreso, particularmente si se adoptan políticas antes de tiempo como sucede actualmente.

La mayor parte de las familias mexicanas se encuentra en una encrucijada: arriesgarse a ser contagiados por COVID-19 y tener el 2% de probabilidades de morir a causa de la enfermedad, o morir de hambre por una desnutrición avanzada como sucedió a 101 mil 439 mexicanos entre 2006 y 2018.



Y es que el aislamiento social no es una opción para la mayor parte de las 55.7 millones de personas que realizan alguna actividad productiva, toda vez que entre estas, al menos 34.4 millones de personas no cuentan con prestación de ley alguna, es decir, que su empleo no es formal y nadie les garantizará su ingreso ante un eventual aislamiento social y menos para una cuarentena.



Si bien en México el COVID-19 se encuentra oficialmente en fase 1, el hecho de que exista una persona fallecida que se infectó presuntamente en un evento social dentro del país llevará a tomar la Fase 2 de prevención, misma que contempla aislamiento social -salir de los hogares exclusivamente para las actividades más necesarias-.



Pese a estar en Fase 1, la suspensión de clases presenciales en centros educativos y el hecho de que diversas entidades hayan instruido a sus trabajadores a realizar trabajo desde el hogar supone ya acciones de la Fase 2 de ataque a la pandemia, es decir, que fueron tomadas antes de tiempo.



Los que no pueden permanecer en su casa porque necesitan comer



Las condiciones laborales en México no son sencillas y son producto de décadas de pésimas decisiones económicas que permitieron que el trabajador sea el menos beneficiado por el modelo económico, así lo revelan datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) llevada a cabo por Inegi.



De 55.7 millones de trabajadores totales en el país, 38.6 millones, el 69.3% de los mismos -alrededor de 7 por cada 10- gana de por sí menos de dos salarios mínimos mensuales.



El total los trabajadores subordinados y remunerados suma 38 millones más otros 2.5 millones que no son remunerados pero también realizan trabajo subordinado.



Entre el total de remunerados del país, 16.8 millones no tiene prestaciones de ley (44.3% del total), lo que significa que su sueldo depende única y exclusivamente de su labor desempeñada, no generando ganancia si se quedan en casa e incluso pueden ser removidos en cualquier momento, a diferencia de los que trabajan en instituciones públicas o en empresas que sí se comprometen con sus empleados, por ejemplo.



Existen también 2.1 millones de personas que no gozan de una percepción salarial, lo que hace que sus ingresos dependan de comisiones (5.5%).



Los que tampoco podrán someterse de manera completa a un aislamiento social o a una eventual cuarentena -o incluso toque de queda como en muchos países- son los trabajadores por cuenta propia, donde se autoemplean 12.5 millones de trabajadores.



Los anteriores están contemplados en el llamado Sector de los Hogares, donde laboran 19.3 millones y entre estos, 15.3 millones es informal. Los últimos mencionados ya trabajan desde casa, pero dependen de que las personas visiten sus respectivos negocios para poder susbsistir.