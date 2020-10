Mortal desafío que clubes de Liga MX reabran estadios al público

+Debido al Covid 19, se alistan protocolos sanitarios para el regreso de fans a los cosos



+La fecha límite de entrega de propuestas de los 18 equipos vence éste 8 de octubre



+Consideran acceso entre 30 y 50 por ciento de aficionados



+Última palabra la tendrán el gobierno de cada entidad



+México, uno de los países con mayor mortandad en el mundo por coronavirus



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– En un escenario incierto y en medio de la mortal pandemia por covid 19, que hace a México uno de los países más letales del mundo –por culpa de la errática política gubernamental– aún no están disponibles ni aprobados los detalles protocolarios de los 18 clubes de Liga MX sobre el plan para el regreso –entre 30 y 50 por ciento de los fans a los estadios del futbol mexicano–. Y sería, de acuerdo con especialistas, altamente riesgoso. Literal: desatino.



Desafío a la muerte.



La Liga Mx, que encabeza el polémico Enrique Bonilla, dio de plazo hasta este jueves 8 de octubre para que se entreguen las propuestas correspondientes.



De autorizarse luz verde, la última palabra la tendrán las autoridades del gobierno local –la alcaldía de Coyoacán, en ciudad de México, donde se encuentran el Azteca y el México 68, los dos más importantes del balompié nacional– y las del sector salud. De hacerlo, de nuevo, primaría el negocio sobre la vida de los jugadores.



En apariencia, están calculados los peligros y un regreso paulatino con restricciones. Pero la ciencia dice otra cosa. Sobre todo debido a que ayer ascendió a 82 mil 726 fallecidos la cifra de muertos a consecuencia del pandémico flagelo mundial de coronavirus. Que lo mantienen como uno de los países con mayor mortandad en el mundo.



Y la Liga Mx, de marzo a la fecha, de acuerdo con cifras extraoficiales, tiene alrededor de 200 casos positivos por coronavirus, en todas sus divisiones profesionales, mujeres incluidas. Quizá como ningún otro país de los 211 que integran la FIFA.



’Los semáforos que indican la salud sanitaria en los actuales tiempos de la epidemia no son señales de tránsito, sino de riesgo verdadero y los eventos masivos no deben realizarse en lo que resta del año’, alertó el epidemiólogo Morgan Guerra Gea.



La liga de primera división elaboró ya una especie de cuaderno de cargos para cada plaza y con capacidad limitada, es decir, con los inmuebles a un máximo entre 30 y 50 por ciento de su capacidad, con medidas de espacio suficiente entre un espectador y otro para guardar la sana distancia, y los clubes locales serán responsables de que cada protocolo se realice.



Explicó Guerra Gea:



’Las experiencias internacionales indican que en cualquier lugar donde hay una concentración de personas existen brotes de estos virus. Los eventos masivos son foco de contagio muy importante. Se prevé un aforo del 30 –algunos estimas 50– por ciento, pero son estadios para 25 a 50 mil personas, o mucho más en el Azteca (95 mil).’



during the game Atletico San Luis vs Puebla, corresponding to Day 10 of the Torneo Clausura 2020 of the Liga BBVA MX, at Alfonso Lastras Stadium, on March 14, 2020. <br><br> durante el partido Atletico San Luis vs Puebla, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Alfonso Lastras, el 14 de Marzo de 2020.



El también maestro de Ciencias en Salud Púbica, Administración y Epidemiología, analizó:



’(Puede ayudar) la sana distancia, con espacios de dos metros entre cada persona y cubrebocas para mitigar esto. Pero estamos muy lejos aún en México de abrir las puertas a eventos masivos. Porque lo único que harás en sitios que están de amarillo a verde, es que regresen al semáforo anterior. Este año se debe cerrar a todo lo masivo.’



Pese a las declaraciones del Hugo López Gatell, subsecretario de Salud –llamado con sorna ’zar anti-covid’– Guerra Gea precisó que en México no se hacen las pruebas rigurosas de análisis clínicos para tener una información certera sobre el estatus de la epidemia



’Estamos muy lejos de una nueva normalidad en términos de regresar al trabajo, porque México es el país que menos pruebas realiza por cada 100 mil habitantes y lamentablemente la estrategia seguida es medir la ocupación hospitalaria, lo que no te da una estado real de la epidemia.



Siguió:



’No hay suficientes datos para considerar que la pandemia está en reducción. En otros países que padecieron antes, ya vivieron un rebrote. Con cualquier concentración humana, aunque se realicen medias preventivas, se pone en riesgo a la población y todo puede ser peor.’



Ante este desalentador escenario, por su parte, Manuel Negrete, alcalde de Coyoacán y ex futbolista, se mostró en contra de reabrir las puertas de los estadios Azteca y Olímpico Universitario o CU, que corresponden a su demarcación. Ahí juegan los clubes América, Cruz Azul y Pumas.



’Puede haber un rebrote (del virus), sobre todo está el caso de los asintomáticos, de los jóvenes que podrían estar en Ciudad Universitaria, desde mi punto de vista debemos esperar a un descenso en los casos de contagio, a que haya una vacuna’, argumentó para el portal As México. Lo hizo con conocimiento de causa porque él ya dio positivo a covid 19.



Insistió que aún es inviable la posibilidad de que las Águilas, La Máquina y Pumas jueguen en casa ante sus aficionados.



’Aunque existen las medidas sanitarias, ahí están las porras de La Rebel (Pumas), La Monumental (América), siempre habrá concentración y pienso que la Liga Mx no debería de promocionar el regreso de la gente’, criticó.



Negrete puso de ejemplo el caso de España, donde hubo un relajamiento en la contingencia sanitaria que provocó un rebrote de Covid-19. Además, destacó que las cifras oficiales sobre los contagios aún no indican un descenso.



’Tendría que salir la decisión del gobierno de la ciudad, pero la última palabra la toma la alcaldía de Coyoacán. Porque es donde puede haber un rebrote y los números aún no son benéficos. Veamos el caso español, donde se relajaron y reaparecieron los casos de contagio en varias partes de su territorio’, sentenció.



(Manuel Negrete, exjugador de pumas y exmundialista, alcalde de Coyoacán, en ciudad de México, no rotundo a reapertura de los estadios Azteca y México 68′)



Ante la noticia de que la Liga MX evalúa permitir el acceso de público, hasta en un 50% de la capacidad de los inmuebles, el diario El Economista se acercó a Pumas, Santos, Atlas y América para conocer más sobre el protocolo sanitario que se gestiona dentro de sus instituciones.



En el último mapa epidemiológico Covid dado a conocer la semana pasada, los únicos clubes que podrían recibir aficionados en sus gradas son Xolos, Mazatlán, Necaxa, León, Santos, Querétaro, Puebla y Bravos.



Santos comunicó a este diario que aún no se gestionan entrevistas sobre el tema.



En Pumas, el área de prensa del club explicó:



’El anuncio (sobre el regreso de fans a estadios) lo debe hacer la Liga y posteriormente cada club adecuarse, como sucedió con el regreso (del torneo). Las personas del área de operaciones darán postura, pero ahora seguramente no darán declaraciones hasta que se establezca bien lo de los aficionados’.



En América, un vocero mencionó:



’La indicación es que se iba a aguantar hasta que la autoridad local se pronunciara. Eso ocurre los viernes y mientras se mantenga naranja no podríamos movernos mucho’.



Dentro de las medidas que implementará la Liga destaca el que no se venderán más de cuatro boletos por familia, además de que permanecerán cerradas las zonas destinadas a los grupos de animación.



Se prohibirá ingresar banderas, trapos, instrumentos, cornetas, cartulinas o papel picado. Está prohibido fumar. Entre los aficionados se mantendrá una sana distancia en las butacas: sólo podrán sentarse dos personas juntas, dejando un espacio por cada par.



Tampoco se permitirán aglomeraciones en los pasillos o escaleras; además, los palcos y áreas VIP no rebasarán el 50% de su capacidad. Es obligatorio el uso de cubrebocas. Todos se someterán a la toma de temperatura.



Los estadios tendrán que sanitizarse antes y después de cada encuentro por una empresa certificada, se tendrán que instalar dispensadores de gel en túneles, palcos y pasillos. Para el pago de esquilmos, los estadios deberán aceptar solo tarjetas de crédito o débito, para evitar el intercambio de billetes o monedas.



Se implementará la sana distancia en los estacionamientos, los cuales se pagaran vía prepago o internet. La venta de boletos será vía electrónica.



’Por el momento no hay caja que aguante tanto tiempo sin tener los ingresos y los egresos, que también son muy altos’, declaró el presidente del América, Santiago Baños para TUDN de Televisa.



El pasado 25 de septiembre el responsable del Sector Salud en Nuevo León, el doctor Manuel de la O, en compañía de los presidentes de Tigres, Alejandro Rodríguez, y de Monterrey, Duilio Davino, adelantaron que trabajaban en un protocolo. Consideran la reapertura de sus estadios en la jornada 15 del torneo Guardianes 2020. Va la 13.



’Los equipos en conjunto con la Liga hemos realizado un protocolo para cuando nos den la autorización poderlo llevar a cabo y que con sana distancia, y con el porcentaje, podamos actuar, pero todavía no es momento’, reveló Rodríguez.



Mony…mony



El dinero pareciera no ser un factor trascendente para reflejar la urgencia de meter a los fans en escena. Son del 17 al 20 por ciento ingresos promedio para una entidad futbolística de la Liga bajo el concepto de taquilla.



El ingreso por asistencia a estadios, dependiendo de su capacidad, es de 10 millones de pesos en promedio por juego ordinario, es decir, no de Liguilla o conmemorativo, que suele duplicarse por concepto de esquilmos, según Fan Datos de CID Consultoría.



Pero todo queda reducido a menos de la tercera parte, por el control que se plantea.



’Lo que ocurra en el campo no se verá afectado por lo que ocurra en las tribunas’, comentó Enrique Bonilla, director de la Liga, entrevistado por Fox Sports, en referencia a que los jugadores estarán aislados por completo, como lo dicta el código sanitario recomendado por la FIFA.



Ojalá no impere la ley negocio sobre las vidas.



(Con información de los diarios El Economista, La Jornada y el portal Reporte Índigo)