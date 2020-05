Moscú multará a quienes no usen cubrebocas con un equivalente a 1,600 pesos

Las autoridades locales de la capital rusa harán que las máscaras faciales y guantes sean obligatorios en el transporte público a partir del 12 de mayo y penarán con multas de hasta cinco mil rublos (unos 1,600 pesos mexicanos) a quienes no los porten.



El monto de la multa está previsto en el Código Administrativo de Moscú, explicó el jefe del Control Principal de la ciudad, Yevgeny Danchikov, ante la agencia rusa Itar Tass.



’Estamos imponiendo medidas adicionales al aislamiento, habrá requisitos más estrictos ahora. Son obligatorios las máscaras faciales y guantes en el transporte público. Otros requisitos, como los pases digitales, siguen vigentes’, adelantó la víspera el alcalde capitalino, Sergei Sobyanin, sobre las medidas de prevención para combatir la epidemia de coronavirus.



Al abordar el gran número de contagios de Covid-19 en la capital ante la cadena local Rossiya-24, Sobyanin estimó esta mañana que el número real de casos podría encontrarse en el 2 y 2.5% de su población, es decir, casi 300,000 contagios, una vez que se logren detectar todos los casos.



’El hecho de que hayamos confirmado a tantas personas enfermas no es una desventaja, al contrario. Obviamente el número real de personas enfermas en la ciudad es mayor. Según estimaciones, representan el 2 o 2.5% de todos los ciudadanos de Moscú, es decir, unos 300,000’, precisó el alcalde.



Sobyanin evitó predecir cuándo podrán flexibilizarse las medidas, pero opinó que no podrán volver a la plenitud pronto. ’No habrá pronto una vida sin restricciones’, dijo, al tiempo que manifestó esperar que los residentes capitalinos soporten todas las dificultades y derroten al virus.



El uso obligatorio de mascarillas en el transporte público se suma al régimen de aislamiento para todos los residentes de la ciudad, impuesto desde el 29 de marzo. Salir de casa está permitido sólo para asistencia médica, emergencia, trabajo, comprar comestibles, pasear mascotas y tirar la basura.



Desde el 22 de abril, el uso del transporte público solo está permitido con un pase digital que tiene que registrarse previamente en una página para especificar el motivo del desplazamiento.



Según los últimos datos, se han confirmado 92,676 casos totales de Covid-19 en Moscú, 6,703 en las últimas 24 horas. En todo el país, el brote ya contagió a 177,160 rusos y quitó la vida a 1,625. Al menos 23,803 pacientes se han recuperado del padecimiento.



