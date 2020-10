Mototaxistas realizan manifestacion en la entrada de Tequisistlan Tezoyuca

Tezoyuca, Méx., a 22 de octubre del 202.-Un grupo de 30 mototaxistas de la agrupación el "Caracol" mantiene una manifestación en la entrada de la comunidad de Tequisistlán, para exigir al gobierno municipal les otorge una bece para que puedan trabajar.



Los mototaxistas se encuentran apostaron sobre la Avenida del trabajo en dicha comunidad, con mantas y cartulinas y exigen ser escuchados por la presidenta municipal, Diana Chávez, ha quien acusan de rechazado en diversas ocasiones el diálogo con ellos.



Los manifestantes mantienen llegaron a este lugar desde las 09:00 horas de este jueves 22 de Octubre,donde demandan diálogo con la Presidenta Municipal y el Delegado Regional de Movilidad para solicitar Lugares para bases de sus unidades para poder laboral.



Los inconformes están encabezados por Jesús de Yemayn Espinoza de la Asociación Mototaxistas Caracol, quien indicó que el día de ayer tuvieron reunión en presidencia, sin embargo Diana Chávez no los atendió y en su lugar estuvo el Secretario del Ayuntamiento, quien no pudo resolverles nada.



Señalaron que ellos exigen se les entregué una base en el centro de la comunidad de Tequisistlan ya que desde hace mucho tiempo, ellos pagan una renta en un terreno de 20 peso diarios y por unidad, mientras que otras agrupaciones de mototaxistas son privilegiados por el gobierno municipal, dandoles bases en la vía pública.



Actualmente el Ayuntamiento sólo reconoce a 3 asociación irregulares; mientras la empresa El Caracol de Tequisistlán S.A. De C. V. si está debidamente reglamentada.