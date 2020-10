Mouriño fue víctima de ruptura de narcoacuerdos de Calderón

Ismael Mario Zambada García, alias ’El Mayo’, habría mandado derribar el avión en el que viajaba Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, porque el entonces Presidente panista no estaba respetando los acuerdos que había entre criminales y autoridades, de acuerdo con la periodista mexicana Anabel Hernández García.



El 4 de noviembre de 2008, el avión en el que iba Mouriño se desplomó en la Ciudad de México. El funcionario perdió la vida junto a otros que iban a bordo.



’Días previos, por un accidente, de manera indeseada, ‘El Rey’ Zambada es detenido en la Ciudad de México por un grupo que no estaba protegiendo al ‘Chapo’ Guzmán ni al ‘Mayo’ Zambada. Un parte del Gobierno Federal estaba con los Beltrán Leyva y otra con ‘El Mayo’. La parte leal a los Beltrán Leyva es la que detiene a Zambada’, dijo Hernández García durante una entrevista con Francisco Parra, conductor de La Octava.



’El Mayo Zambada habría llamado al Presidente de la República y le habría dicho: ‘oigan, muchachos, ustedes trabajan para mí, tiene que soltar a mi hermano’. En ese momento no se sabía que era el Rey Zamabada’, agregó la autora de Los señores del narco.



’El Gobierno de Calderón dijo que no lo podían soltar porque ya sabían en Estados Unidos. El ataque al avión fue una represalia del Cártel de Zambada porque Felipe Calderón no estaba cumpliendo los acuerdos’, añadió.



Anabel Hernández señaló que el papel de Juan Camilo en el sexenio de Felipe Calderón fue crucial. ’En primera porque era un hombre muy cercano a Felipe Calderón. Era su amigo más íntimo. Es un joven que se había ganado las confianzas de Calderón’.



’Era muy joven, sin experiencia en administración Pública. Luego tuvo un cargo de bajo perfil como congresista. Luego fue Secretario de Gobernación. Fue el responsable de armar el gabinete de Felipe Calderón. Él es el responsable de invitar a García Luna y de ponerlo como Secretario de Seguridad Pública federal’, explicó la periodista.