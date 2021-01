Movilidad en las playas mexicanas: repunte de contagios y un sector turístico en crisis

Fuente: El economista



Acapulco, Guerrero. 26 enero, 2021.- Las autoridades han implementado nuevas restricciones a la movilidad y el incumplimiento de las mismas se vuelve más frecuente. Al corte de los primeros 25 días del 2021, México continúa registrando sus picos más altos de contagios, hospitalizaciones y decesos por Covid-19.



Enero de 2021 ha sido el peor mes desde que llegó la pandemia a México: sólo los primeros 19 días de este nuevo año bastaron para concentrar el 15% de los casos acumulados de Covid-19 en casi un año. A pesar del semáforo epidemiológico rojo decretado desde el 19 de diciembre en la Ciudad de México y el Estado de México, en enero se han registrado los picos más altos de contagios nuevos y decesos diarios.



Este importante repunte de la pandemia en las grandes urbes del país se da días después de la temporada de fiestas decembrinas en donde se registraron incrementos significativos en los niveles de movilidad en zonas residenciales, especialmente en las playas mexicanas.



Los reportes de movilidad de Google y Apple muestran, en los casos específicos de Guerrero y Quintana Roo, una recuperación de la movilidad de personas casi igual a la que se registraba antes de la pandemia.



Los repuntes en la movilidad humana se alinean también con un repunte en las entradas en aeropuertos y casetas, y reportes de fiestas clandestinas en hogares e incluso clausuras de establecimientos por operaciones fuera de las reglas sanitarias. En Acapulco, Guerrero y Cancún y Tulum, Quintana Roo se reportaron importantes aglomeraciones.



Del 15 de diciembre del 2020 al 1 de enero del 2021 el tránsito de personas en zonas habitacionales superó entre 5 y 17% (dependiendo del día) lo que registraba en febrero, antes de la llegada del coronavirus, de acuerdo con la data procesada del Covid-19 Reporte Comunitario de Movilidad para México.



Adicionalmente, en estos estados también se recuperó casi en la totalidad el movimiento de personas en centros comerciales y supermercados. Los días con mayor tránsito fueron el 23, 24 y 30 de diciembre.



Por su parte, de acuerdo con las Tendencias de Movilidad Covid-19 de Apple, durante los últimos 15 días de diciembre el movimiento de peatones y autos se recuperó 60 y 40% respectivamente en Quintana Roo. La reactivación en Guerrero fue significativamente más profunda, el tránsito automovilístico se reactivó a un 140 por ciento.



Aunque no es posible desagregar la información estadística por municipio o colonia, muchos reportes de usuarios en redes e informes de las autoridades mostraron que en las regiones turísticas de Quintana Roo y Guerrero las reuniones y eventos continuaron sin sana distancia durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.



En Quintana Roo se clausuraron cerca de 265 establecimientos por no respetar los horarios de venta de bebidas alcohólicas o de cierre y se han efectuado más de 30 actas sanitarias por incumplimiento de las normas básicas como el aforo o la sana distancia; sólo al corte de los primeros cinco días del año, de acuerdo con la Secretaria de Finanzas y Planeación.



Al mismo tiempo, la población joven ha ido incrementando su nivel de contagios y hospitalizaciones. De acuerdo con cifras del tablero Covid-19 del Conacyt, en los últimos días de diciembre del 2020 y los primeros del 2021, la población joven de 20 a 39 años se convirtió en el que más contrae el virus, aunque no desarrollan enfermedades tan graves como los adultos mayores.



Acapulco registró un cambio de tendencia importante durante los primeros días del año; los casos pasaron de 11,698 a 12,557 en menos de diez días (del 13 al 22 de febrero) y el color del semáforo epidemiológico pasó a rojo.



Por su parte, el municipio de Othon P. Blanco en Quintana Roo, donde se encuentran las regiones turísticas de Bacalar, Chetumal y Mahahual pasó de 4,511 casos confirmados a 4,637 en este lapso. Benito Juárez, donde se ubica la zona hotelera de Cancún y Puerto Morelos incrementó de 8,082 confirmados a 8,526.



Aunque gran parte de la aglomeración podría explicarse por turistas que arribaron a estas zonas de turismo y regresaron posteriormente a sus lugares de residencia, los datos recopilados por el Conacyt reflejan que internamente estas comunidades también experimentaron un alza importante de la pandemia por los flujos de personas durante las fiestas decembrinas.



Al corte del 23 de enero del 2020 México registra 1 millón 752,347 casos confirmados de Covid-19 y 149,084 muertes relacionadas con la enfermedad.



Remates turísticos y crisis económica

Simultáneamente, distintos sectores de la economía a escala nacional se han manifestado en contra de las medidas estrictas de confinamiento ante el colapso económico, la crisis laboral y el ahogo de cada vez más establecimientos.



Las cámaras empresariales han sugerido que ya son miles los negocios que cerraron definitivamente ante la crisis, y de acuerdo con cifras de la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) en comparación con 2019, en el año previo poco más de un millón de empleos del sector turístico han sido eliminados o han tenido que migrar a otras ocupaciones.



Adicionalmente, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en la última quincena del 2020 y la primera del 2021 mostró una caída importante en los precios a escala nacional de los vuelos, los paquetes turísticos por internet y los hoteles.



El punto más crítico de la pandemia en términos de salud de junta con el punto más crítico en términos económicos. Especialmente los sectores de turismo, preparación y venta de alimentos, centros nocturnos y organizadoras de eventos se han manifestado por ’insuficientes’ apoyos por parte de las autoridades y la negativa a sus permisos para operar.