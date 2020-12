Movilidad y pruebas rápidas visibilizan casos; son causa del repunte en Taxco

Taxco de Alarcón, Gro. 25 diciembre, 2020.-El titular de los Servicios Municipales de Salud en Taxco, Carlos Guerra Álvarez aseguró que el incremento de los contagios que han aparecido en el municipio, no sólo tiene que ver la movilidad, sino también las pruebas rápidas, que se están aplicando visibilizando a los enfermos en la estadística, por eso la cifra aumentó, pero al mismo tiempo, ’permite mantener el control para que los enfermos reciban atención médica, estén aislados y vigilados por el sector salud y evitar el fallecimiento’.



Aseguró que para enfrentar la pandemia se tuvieron que visibilizar los casos para romper con la barrera de la transmisión de contagios.



Mencionó que el módulo de la toma de pruebas que se instaló en Taxco, ha cumplido una semana, por lo que las estadísticas aún no las tienen para saber qué está sucediendo con las personas sospechosas que acuden a solicitar el muestreo.



Dijo que este módulo se había programado como un plan piloto para dos o tres días en Taxco, sin embargo, por los incrementos exponenciales, estará durante el resto del mes haciendo 20 pruebas diariamente para mantener el control de los contagios.



Guerra Álvarez explicó que el módulo permite una detección temprana del virus, lo que permite conocer si las personas están contagiadas y son asintomáticas o bien si son positivas prestarles atención médica, hacer el aislamiento y ’también tomar la ruta de vigilancia tanto al paciente como a los familiares y lugares donde estuvo frecuentando, a fin de ir romper la cadena de transmisión y buscamos que el número de casos disminuya’.



Indicó que el aumento de los contagios que han aparecido es un asunto multifactorial, porque no sólo es el contagio por la movilidad, sino también como se ha visibilizado el número de contagios en las pruebas aplicables, la estadística tiende a elevarse, porque son casos que no se podía ver y ahora se puede tener una detección temprana.



Mencionó que se hace la evaluación por porcentaje de los resultados de la positividad de los casos, lo que permitirá tomar otras determinaciones de manera preventiva.