Movilización de AMLO al aeropuerto en Santa Lucía es un insulto: Lilly Téllez

La senadora del PAN, Lilly Téllez, calificó como un insulto la movilización del presidente Andrés Manuel López Obrador y su comitiva para inaugurar la base aérea en Santa Lucía y consideró que esos recursos debieron destinarse para los hospitales. Luego de que el mandatario se trasladó en un avión de la Fuerza Área Mexicana desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a la base del Estado de México para ser el primer vuelo en aterrizar, la legisladora consideró qué hay "despilfarro" en los recursos públicos.



El costo de la movilización del Presidente y su grupo para evento simbólico, sin utilidad real para los ciudadanos, es un insulto. Debieron destinarlo a hospitales. Hay austeridad en salud y despilfarro en exaltación del poder y personalidad del dirigente. No votamos por eso’, escribió en redes sociales. Presentan agenda legislativa En el marco de la presentación de su agenda legislativa para el periodo ordinario, senadores del PAN aseguraron que seguirán trabajando para ofrecer soluciones que ayuden a enfrentar las principales preocupaciones de las familias mexicanas, en particular en los temas de salud, ingresos económicos y seguridad. En conferencia de prensa virtual, encabezados por el coordinador en funciones Erandi Bermúdez, la bancada panista alertó que no hay tiempo que perder para corregir el rumbo ante el luto, el dolor y la angustia que se han multiplicado por la pandemia de covid-19. En el tema de salud, las senadoras Martha Márquez y Alejandra Reynoso indicaron que los legisladores del PAN proponen incrementar el gasto público en la infraestructura hospitalaria, de personal y equipo médico, así como terminar con el desbastó de medicamentos, tratamientos para niños con cáncer e insumos.



’Seremos vigilantes sobre las acciones que toma el gobierno sobre el proceso de vacunación contra el covid-19 y buscaremos crear una Comisión de la Verdad, independiente, que analice, investigue y determine probables responsabilidades de funcionarios del Gobierno federal en la gestión de la pandemia por covid-19’, señalaron. Indicaron que promoverán la universalización de los servicios de salud para lograr una atención de calidad en todas las instancias integrantes del sistema nacional de salud; la creación de centros modélicos de atención enfocados a contar con comunidades saludables y garantizar recursos para la pandemia en 2022 y años siguientes. En el rubro de seguridad y justicia, el senador Damián Zepeda propuso atender y disminuir los feminicidios, así como aprobar reformas para actualizar su marco legal, tipificar los delitos de violencia contra las mujeres, insistir en la aprobación de la no prescripción del delito de violencia sexual infantil y adolescente, así como en la creación de un Registro Nacional de Personas Agresoras Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes.



Además, buscarán consolidar una Guardia Nacional de carácter civil; establecer una intervención extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria de las Fuerzas Armadas; revisar y modificar la actual Estrategia Nacional de Seguridad Pública; mejorar la coordinación de la Federación con las autoridades estatales y fortalecer los cuerpos policiacos locales y consolidar y fortalecer la Fiscalía General de la República (FGR). El senador Gustavo Madero Muñoz señaló que impulsará también un seguro temporal de desempleo, restaurar la compensación universal, diferir el pago de servicios públicos a afectados por la pandemia, defender el uso de las energías limpias y renovables, que son más económicas e incentivan la inversión, el empleo y la competitividad; y promover políticas públicas que permitan de manera efectiva avanzar en la reducción de los precios de los energéticos, en beneficio de la economía de las familias y las empresas. icc