Movimiento Campesino demanda Nuevo Modelo Agroalimentario y Nutricional

• Sader, contradice materialización de políticas públicas para campo, acusa



Por medio de un documento de 13 páginas, denominado: ’Por la reconstrucción económica y social de México y el campo en la Carta Transformación con un modelo agroalimentario campesino, sustentable y nutricional’, el Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI, propone en materia de Autosuficiencia y Soberanía Alimentaria: ’Un nuevo modelo agroalimentario y nutricional’.



Es decir, implementar un modelo de transición agroecológica que garantice la sustentabilidad, la rentabilidad, incrementar la producción, que ayuden a mantener los ecosistemas, mejorar la calidad del suelo, entre otras, aprovechando la existencia de muchas experiencias campesinas, las cuales deben ser complementadas con la Investigación, la capacitación y la asistencia técnica; así como promover los huertos familiares.



Asimismo, esta organización reclama que la producción de alimentos debe estar en manos campesinas, indígenas y afromexicanas para alcanzar la autosuficiencia y soberanía alimentaria como una de las soluciones estratégicas para superar la crisis social y económica que se agudizará como resultado de la pandemia del COVID-19.



También, en dicho pronunciamiento se interpela que el modelo neoliberal, también aplicado en el campo, ha sido desnudado por la pandemia, con sus fallas y crisis en el que durante años se excluyó del desarrollo a campesinos, indígenas y afromexicanas que, trabajan sus pequeñas unidades de producción familiar y que siempre, ante la adversidad siguen produciendo y alimentando a nuestra nación.



Sin embargo, se desprende en el escrito una queja contra ’la desafortunada visión neoliberal que prevalece en algunos sectores de la administración actual (de la 4T), no obstante que el Presidente Andrés Manuel López Obrador manifiesta el apoyo a los pobres y a las Pymes (a través de los programas prioritarios), pues existe una contradicción en la materialización de las políticas públicas a través del responsable de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula’.



Agrega: ’El presidente López Obrador impulsa políticas para el rescate de los sectores más vulnerables -primero los pobres- y declara el fin del modelo neoliberal, mientras que Víctor Villalobos, secretario de Sader, se reúne y toma acuerdos con los grandes productores y representantes de los negocios de la agricultura comercial, impulsando estrategias que buscan fomentar ese modelo empresarial en la producción y comercialización’, emplaza.



El Movimiento Campesino Plan de Ayala SXXI asegura que, resultado de esta Alianza es el programa ’Maíz para México’ que, abre una brecha para el modelo neoliberal consensado abiertamente con estos agroempresarios, entre muchas otras acciones que contradicen el proyecto de la 4T.



De igual manera, lamenta la organización -en su manifiesto- que, en uno de los programas prioritarios (Precios de Garantía) y también fundamental para la comercialización de las cosechas, de las y los pequeños productores, se han establecido esquemas y procedimientos ineficientes y complicados, que lejos de favorecer a las y los productores de pequeña escala, pues tienden a facilitar el negocio de los grandes consumidores y a través de Segalmex intentan reproducir viejos esquemas del neoliberalismo que antes se operaban en Aserca.



’El titular de la Sader no ha incorporado las propuestas de las organizaciones campesinas ni ha accedido a reunirse ni abrir un diálogo abierto e incluyente. La prevalencia de esta visión neoliberal de algunos funcionarios de este gobierno, representa una grave amenaza para la esperada 4T y el redireccionamiento que requiere nuestro país, y en particular para el campo’, destaca el escrito.



Por lo tanto, este movimiento agrario urge poner en manos de la economía campesina, indígena y afromexicana una serie de servicios integrales para el mejoramiento de la producción: investigación y desarrollo tecnológico, capacitación y asistencia técnica, esquemas de financiamiento accesibles y eficientes, desarrollo de modelos de producción sostenibles, abastecimiento y autoproducción de semillas e insumos orgánicos y un modelo integral de transición agroecológica, eficiente, rentable y resiliente.



Asimismo, considera importante impulsar la recuperación a través del mejoramiento de la cadena de producción. Revisar el incremento en los precios de los insumos, los circuitos del transporte para la comercialización, el cierre de centros de acopio y venta (centrales de abasto) y los efectos de las medidas de sana distancia en las que se nota la ausencia de consumidores e incremento en los precios de los productos.



Con relación a sus propuestas para la recuperación del campo, se destaca en materia de Autosuficiencia y Soberanía Alimentaria: Un nuevo modelo agroalimentario y nutricional; revalorar el trabajo de las y los campesinos, indígenas y afromexicanas en la producción de alimentos sanos, sustentables e inocuos, libres de transgénicos y agrotóxicos.



’Hoy, sin duda alguna, las y los campesinos, los indígenas y afromexicanas son verdaderos HÉROES’, se subraya en el pocesionamiento del Movimiento Campesino Plan de Ayala SXXI.