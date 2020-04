Movimiento Ciudadano plantea tipificar ecocidio como delito



Proponen de 12 a 20 años de prisión y el equivalente de 500 a tres mil días multa a quien cometa este delito; se aplicará una pena adicional de dos años si es perpetrado por un servidor público.



El senador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para establecer el delito de ecocidio en el Código Penal Federal. Se considerará como culpable de dicho delito a quien cause un daño grave, masivo y extenso a los recursos naturales, flora, fauna, calidad del agua, suelo subsuelo, ambiente y que afecte un ecosistema determinado.



Plantea que por dichas acciones se impongan de 12 a 20 años de prisión y el equivalente de 500 a tres mil días multa. Asimismo, se podrá aplicar una pena adicional hasta de dos años de prisión y hasta mil días de multa, cuando las conductas se realicen por servidores públicos para obtener un lucro o beneficio económico.



El promovente señala que el cambio climático global y la pérdida de la biodiversidad son algunos de los problemas ambientales más significativos del planeta. Además, agrega, la expansión e intensificación de las actividades humanas a través del tiempo han cambiado significativamente el funcionamiento en muchos ecosistemas en diversas regiones del mundo e, incluso, han alterado los patrones de biodiversidad a nivel local y regional.



De acuerdo con cifras de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en México hay 665 especies amenazadas, que van del estado "crítico" al "vulnerable". De ese total, 71 especies son aves, 96 mamíferos, 98 reptiles, 181 son especies marinas y 219 son anfibios.



García Sepúlveda indica que las causas de pérdida de biodiversidad son diversas. ’Si bien existen acontecimientos propios de la naturaleza que conllevan una afectación al mismo como los desastres naturales, la actividad humana en contra de esta representa un impacto significativo en el deterioro del medio ambiente’, apunta.



El documento asegura que la impunidad de los ilícitos ambientales imposibilita la tutela efectiva de la biodiversidad, pues, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el periodo comprendido de 1997 al 2012, no existió ningún registro referente a alguna sentencia relacionada con este tipo de delitos, posteriormente del 2008 al 2012 hubo un total de 278 individuos sentenciados por delitos en contra la biodiversidad.



Considera que no se han generado mecanismos y acciones que prevengan y castiguen este tipo de conductas intrínsecamente ligadas al bienestar social y a la salud ecosistémica. ’Lo cual evidencia la deficiencia del sistema de justicia en materia ambiental para la protección de la biodiversidad’, denuncia.



La propuesta tiene por objeto regular las conductas que dañen de manera masiva el medio ambiente, en virtud del deterioro que generan las diversas actividades humanas en los ecosistemas. Para esto, propone tipificar el delito de ecocidio para que se castigue a quien cometa dichos ilícitos, tanto personas físicas como morales.



La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo Primero Bis, denominado ’De los ecosistemas’, que comprende el artículo 416 Bis, al Código Penal Federal, fue turnada directamente a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.