Movimiento Ciudadano propone construir un nuevo trato para el país: La evolución mexicana

Ciudad de México, .- Durante el evento de su aniversario Movimiento Ciudadano no va en alianza con ningún partido político en las elecciones federales; propone construir un nuevo trato para el país: la Evolución Mexicana



Hoy, el único adversario de México es la vuelta al pasado que representan quienes hoy gobiernan y quienes ya gobernaron.



Movimiento Ciudadano convoca a las y los mexicanos a construir un nuevo trato, que destierre la corrupción, que sea sustentable y ambientalista, incluyente y feminista.



En Movimiento Ciudadano decidimos no realizar alianzas con ningún partido político para el proceso electoral federal de 2021; participaremos haciendo una gran alianza con todas las personas que crean, al igual que nosotros, que sí es posible construir un país distinto.



Hoy, el único adversario de México es la vuelta al pasado y, contrario a lo que nos han querido hacer creer, México no está condenado a elegir entre el pasado de los gobiernos que institucionalizaron la corrupción, pero tampoco el pasado de un gobierno que hoy se ha dedicado a construir pactos de impunidad y a hacer un uso selectivo de la justicia.



La Evolución Mexicana es urgente y necesaria, y entendemos que ésta sólo será posible si levantamos la mirada hacia el futuro, y no hacia el pasado. La Evolución Mexicana es incompatible con lo que representan la clase política tradicional y los partidos políticos de siempre. No podemos realizar alianzas con ningún partido, con los partidos de siempre, porque representan ese pasado del que debemos tomar distancia.



Lo que nos jugamos en los próximos meses es la posibilidad de darle a México una nueva alternativa. Esa alternativa es la Evolución Mexicana, un nuevo trato para pensar y construir juntas y juntos el futuro de México.



Construir un nuevo trato significa abrir el espacio de una nueva política. Significa asumir que la única alianza es con las y los mexicanos que imaginan un país diferente. Significa reconocer que México no se puede construir con las ataduras del pasado.



La alternativa de futuro que hoy plantea Movimiento Ciudadano no ve al pasado. Es con las mujeres, es con las nuevas generaciones, es plural y diversa porque el futuro de México será feminista, incluyente y ambientalista o no será; el futuro de México será federalista, republicano y plural o no será.



México necesita un nuevo trato por el futuro de nuestra tierra, porque destruir el medio ambiente, pensando que se construye progreso, representa un fracaso para la humanidad entera. Necesitamos un nuevo trato porque si se sigue sobreexplotando y destruyendo nuestra tierra, muy pronto llegaremos a un punto en el que no habrá ni planes, ni cuarentenas, ni vacunas, ni cubrebocas que puedan salvarnos.



Movimiento Ciudadano llama a las y los mexicanos a hacer un nuevo trato para impedir que el pasado se apropie de nuestro presente y de nuestro futuro; un nuevo trato para iniciar la Evolución Mexicana. Atentamente. Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano



Durante la emisión del pronunciamiento de este partido político Dante Delgado, senador y líder nacional del organismo señaló:



Una y otra vez las y los mexicanos han votado por un cambio y una y otra vez los gobiernos - los de ayer y los de hoy - apenas llegan al poder, se aferran al pasado… Ese pasado en el que se sienten más cómodos y más libres para ejercer el autoritarismo, los excesos, la corrupción, la impunidad.



El gobierno del ex presidente Vicente Fox, se aferró al pasado.



El gobierno del ex presidente Felipe Calderón, se aferró al pasado.



El gobierno del ex presidente Enrique Peña, se aferró al pasado.



El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, está abrazado al pasado.



El dirigente partidista finalizó, Estoy convencido de que ser juarista, demócrata o republicano… es más que una declaración, se tiene que demostrar; tristemente, este gobierno, al igual que los anteriores, lo único que ha demostrado es un inmenso amor y apego por el pasado.



Para mí, la gran batalla de México es contra el pasado, por eso abandoné el PRI y por la misma razón decidí dejar de acompañar a Andrés Manuel ¿De qué sirve ganar si se van repetir los errores del pasado?



Mi generación le falló a México, pero Movimiento Ciudadano no lo hará.