Movimiento Ciudadano se refuerza con Ivonne Ortega de cara a 2021

A poco más de un año de que Ivonne Ortega Pacheco renunció al PRI (tras perder la contienda por la dirigencia), la exgobernadora de Yucatán se sumó a las filas de Movimiento Ciudadano.



A más de un año de que la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, renunció a sus 29 años de militancia en el PRI, hace poco anunció su regreso a la escena política, ahora de la mano de Movimiento Ciudadano como coordinadora nacional para el empoderamiento de los ciudadanos de cara al proceso electoral 2021.



El año pasado, Ortega Pacheco aspiró a la dirigencia del PRI, en un proceso que calificó como una ’de las jornadas más vergonzosas en la vida democrática del partido y del país’, por lo que decidió renunciar. Ha sido presidenta municipal, gobernadora, legisladora y ha ocupado varios puestos de liderazgo en el CEN del tricolor.



La exsecretaria general del CEN del PRI comentó que en Movimiento Ciudadano están reflejadas sus causas y luchas, y señaló que tiene la oportunidad de poder construir. ’Me siento en mi casa, y como me siento en mi casa trabajaré todas las horas del día para que esta casa crezca’, sentenció.



’Hoy soy y me siento libre. Libre para levantar la voz. Libre para encabezar las causas de las mexicanas. Por eso decidí aceptar la invitación que me hicieron para a sumarme a Movimiento Ciudadano’.



Anticipo, que ’juntos, desde esta plataforma, vamos a trabajar por una reconciliación nacional ciudadana y a construir el México con el que soñamos’.



Con una trayectoria amplia en el ámbito político, Ivonne Aracely Ortega Pacheco, originaria de Dzemul, Yucatán, se integró a Movimiento Ciudadano como coordinadora nacional para el empoderamiento de ciudadanos, tras renunciar al PRI.



Tiene 47 años, pero comenzó su vida política a muy temprana edad y desde un principio estuvo ligada al PRI, ya que de 1988 a 1990 fue dirigente del Frente Juvenil Revolucionario del partido, para posteriormente, de 1990 a 1993, presidir el Consejo para la Integración de la Mujer en Dzemul.



El coordinador nacional de MC, Clemente Castañeda, le dio la bienvenida a Ortega al partido frente a los comicios del próximo año, donde dijo que tienen ’la oportunidad de rearticular el tan anhelado cambio que desean los mexicanos’. En esa tarea, Ortega Pacheco encabezará la cruzada nacional para invitar a hombres y mujeres que desean impulsar la transformación del país.



’Estamos convencidos que Ivonne será pieza fundamental para el cambio que Movimiento Ciudadano está impulsando a lo largo y ancho de México. En Ivonne tendremos una amiga y una gran aliada del cambio político’, afirmó.



Ecos…de diversos actores políticos…



Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador del Estado de Jalisco



Ivonne Aracelly Ortega Pacheco es una mujer a la que respeto y admiro por su liderazgo. Desde la política ha demostrado congruencia en una lucha que compartimos: construir un mejor país, y me da mucho gusto su llegada a Movimiento Ciudadano, un proyecto de mujeres y hombres libres, de trabajo y palabra.



Claudia de los Ángeles Trujillo Rincón, Movimiento Ciudadano



Bienvenida Ivonne Ortega a Movimiento Ciudadano desde la Coordinación Estatal de Chiapas festejamos la posibilidad de trabajar y construir juntas un nuevo proyecto de nación. Además de caminar juntas en nuestro Colectivo 50+1 junto a grandes mujeres por una agenda diversa e incluyente.



Dennisse Hauffen, ex diputada federal por Movimiento Ciudadano



A través del Colectivo Nacional de Mujeres 50más1 he tenido la oportunidad de conocer y, a lo largo del tiempo, tener amistad con cientos de mujeres de todo el país. Hoy le doy la más cordial de las bienvenidas a mi amiga Ivonne Aracelly Ortega Pacheco a Movimiento Ciudadano, desde que fuimos diputadas juntas, me ha parecido una mujer llena de luchas y comprometida.



Colectivo Nacional de Mujeres 50+1



Recordemos que la ex gobernadora Ivonne Aracely Ortega Pacheco, es integrante del Colectivo 50+1, que preside María Elena Orantes López, quien es una política del Estado de Chiapas y con filiación de Movimiento Ciudadano.



