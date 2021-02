Movimiento Nacional Unidos por un Mejor País registro a dos precandidatos a la Alcaldia de Neza por MORENA

NEZAHUALCOYOTL, MÉX. -La Agrupación Política Nacional Unidos por un mejor País, registró a Carmen de la Rosa Mendoza y a Epifanio López Garnica, como sus precandidatos a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl por Morena, convencidos de que su fuerza y un próximo triunfo en las próximas elecciones, será de los jóvenes, los adultos mayores, las jefas de familia, de los pequeños y medianos empresarios donde laboran todos los días los hombres y mujeres, que construyen diariamente la grandeza de esta ciudad.



Somos un movimiento unificado que, más allá del interés individual, tenemos la enorme responsabilidad de procurar el avance de nuestro Neza, por eso, se hizo el registro de una mujer y de un hombre, en espera de que el Partido MORENA determine el género con el cual contenderá en nuestro municipio, señaló Epifanio López Garnica.



Aseguró que se debe consolidar la mayoría social que llevó a la presidencia de la República al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que será una lucha cívica donde los partidos del pasado, y sus aliados, tratarán de regresar a las políticas que han sumido en la pobreza a la mayoría de la población, por lo estamos convencidos que nuestro presidente López Obrador es la mejor opción, añadió



Precisó que en Neza los partidos de la derecha no tienen el apoyo de la gente, por eso, ahora, se presentarán juntos en coalición PRI, PAN Y PRD, que no ofrecen alternativas y sólo lo hacen para poder subsistir como partidos políticos, por lo cual, debemos evitar confundirnos, ya que lo que está en juego es un proyecto que ha permitido elevar la calidad de vida de nuestra población y ellos representan el retroceso.



Indicó que en el último lustro en Nezahualcóyotl se ha trabajado para consolidar obras tan importantes como la renovación de la red de agua potable, así como la atención oportuna y decidida ante la pandemia; al tiempo que se ha procurado el bienestar de los adultos mayores y logrado construir y preservar un sistema de seguridad ciudadana con resultados mejores que en el resto del país.



Enfatizó Epifanio López estar seguro de que la gente de Neza sabe distinguir lo verdadero de lo superficial, lo esencial de lo pasajero, de quienes hoy se quieren presentar como conciliadores, pero se han aliado varias veces con la derecha traicionando al pueblo.



Por su parte, Carmen de la Rosa Mendoza señaló que desde 1996, la ciudadanía de Nezahualcóyotl votó por la izquierda, por la labor de una gran cantidad de organizaciones sociales en las que se trabaja todos los días para beneficio de la población.



Dijo tener confianza de que la población percibe positivamente la obra de gobierno realizada, porque es un esfuerzo sostenido desde hace muchos años y que requiere cuidarse y preservar para que se logre vivir mejor y tener un futuro con certidumbre para las familias en los difíciles años por venir.



En Neza las mujeres somos un pilar fundamental del desarrollo, hemos sabido estar al frente no solo en el hogar sino también en los negocios, en la administración y en la política, donde hemos probado que tenemos valor y la inteligencia para construir grandes tareas y este es nuestro momento, hemos recorridos las calles, tocando puertas y trabajando de mano de la gente, resaltó Carmen de la Rosa.



Por su parte, el dirigente Nacional de Unidos por un mejor País, Juan Hugo de la Rosa, dijo estar convencido de que Epifanio López Garnica y Carmen de la Rosa, representan precandidaturas sólidas e incluyentes para nuestra ciudad, que recogen y fortalecen la plataforma electoral de Morena y de la Cuarta Transformación, para integrar un proyecto de gobierno que garantice mejores condiciones de salud para toda la población, guie la construcción de una ciudad moderna y próspera, con empleo e ingreso digno para todos, y un lugar seguro para nuestras familias.



No podemos permitirnos regresar al pasado, se deben anteponer los intereses de la población y no de particulares; hay muchas cosas por hacer, entre ellos el tema de los hospitales; no nos vamos a quedar callados, ni un paso atrás, avanzaremos con firmeza para construir un mejor Nezahualcóyotl, afirmó Juan Hugo de la Rosa.



Recordó que Unidos por un Mejor País y MORENA suscribieron un acuerdo avalado por el INE, que les permite velar por los intereses de los grupos más vulnerables en una entidad donde poco más de 10 millones de mexiquenses viven en situación de pobreza.