Movimiento Obrero pide dialogo

El movimiento obrero organizado afiliado al Congreso del Trabajo se pronunció en contra de las medidas arbitrarias de funcionarios del INFONAVIT con las que pretenden despedir a varios sindicalizados y resaltan la falta de criterio y prestancia para anteponer el diálogo a acciones irracionales.

El Primer Vicepresidente del Congreso del Trabajo y secretario general de la COR, Reyes Soberanis a nombre de todas las organizaciones afiliadas, dijo que la salud de los trabajadores es primero y que las medidas arbitrarias son unilaterales, desconociendo instrucciones presidenciales y de las autoridades de salud.

Al respecto, el vocero de la CTM y secretario general del SITATYR, profesor Patricio Flores Sandoval destaco que en lo general y de acuerdo a las condiciones mundiales que se registran y especialmente en el país, se debe anteponer el diálogo, sobre todo cuando no es un tema grave que violente las relaciones laborales.

Destacó que de por si en el país enfrentaremos aun serios problemas por despidos y por el cierre de empresas, para seguir abonando a agudizar la situación, cuando requerimos la participación de todos para resolver los problemas que se nos presentan.

Reyes Soberanis destacó también que se debe evitar antagonismos absurdos y que debe la situación por adversa que sea ase puede resolver con disposición, aunque ya se tiene conocimiento que se han registrado diferencias por la actitud de la administración del INFONAVIT

Como informamos oportunamente el Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit acusó a la administración del instituto que encabeza Carlos Martínez, de ordenar a trabajadores sindicalizados a regresar a laborar de manera presencial a pesar de las medidas para prevenir el contagio de covid-19.

El Sindicato informó que ho0y mismo se recibió la noticias de un contagio en la persona Oscar Argenis Estrada Hernández, de INFONAVIT Zacatecas, motivo por el cual se cerraron las oficinas con sede en la capital del estado.

Destacan que por lo visto el virus no respeta edades, ni sexos, ni religión, ni horarios, ni guardias, ni nada, ataca cualquier día y a cualquier hora sin importar que seamos una Institución estratégica o no. Es un microbio ciego, sordo y sin el más mínimo sentimiento de HUMANIDAD.. El gremio está pendiente de la evolución de la salud y la de su familia deseando que pronto tenga una pronta recuperación y pronto esté nuevamente con nosotros

También se cerraron las oficinas de Ensenada, Baja California, para proteger a quienes laboran en esa sede. Corren peligro y estamos atentos a los sucesos en Tijuana, ciudad que tiene uno de los más altos índices de contagio en el pais, ya que, han fallecido dos asesores externos, que recientemente tuvieron contacto con el personal de esas oficinas. Rogamos por que no se infecten.

Piden que de una vez por todas finalice la insensabilidad, la falta de sentido humanos y el autoritarismo de quienes llevan las Relaciones Laborales y los Recursos Humanos del INFONAVIT…..

ACUERDAN SEP Y GRUPO TELEVISA AMPLIAR COBERTURA DEL PROGRAMA APRENDE EN CASA

Derivado de un dialogo y ánimo solidario, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Grupo Televisa alcanzaron una acción conjunta para llevar el programa de aprendizaje a distancia, Aprende en Casa, a aquellos lugares donde la televisión pública no cuenta con cobertura.

Con el acuerdo logrado, las estaciones de Televisa, en varias entidades, permitirán alcanzar a más de 7.2 millones de personas que no tenían acceso a la cobertura educativa emergente de la SEP.

Las 16 estaciones que Televisa ha facilitado, así como su capacidad de antenas en tierra y satelitales, permitirá que los programas educativos de la SEP, ahora televisados, sean vistos en poblaciones de: Campeche, Colima, Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, Morelos, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas.

La SEP y Grupo Televisa agradecen al Instituto Federal de Telecomunicaciones el apoyo para elaborar los mapas de cobertura, a fin de maximizar la población beneficiada en este programa con las estaciones radiodifundidas adecuadas.

La continuidad del ciclo escolar se mantiene como una realidad vigente y extensa a lo largo del territorio nacional. Con estas acciones el Gobierno Federal y la Iniciativa Privada se integran al incansable trabajo del magisterio, madres y padres de familia, y estudiantes para mantener un sistema educativo activo.

Reconociendo la importancia de generar las mismas posibilidades de continuidad educativa a lo largo y ancho de país, la SEP cuenta con el importante apoyo de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México; el canal del Poder Judicial Federal, JusticiaTV; los sistemas de televisión de paga: Total Play, Dish, Izzi, SKY, Cablemas, Axtel, Megacable y Claro Video.

Además, se incorporan a la tarea TV UNAM, DGTV, el Canal Once del Instituto Politécnico Nacional, y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

Con lo anterior, Televisa se incorpora a los aliados de la educación para cerrar filas, por ello, la SEP celebra el apoyo de los distintos sectores de la población para hacer que el sector educativo, lejos de ser parte del problema en la contingencia, sume a la búsqueda de soluciones.

Televisa a partir de mañana, viernes 8 de mayo, estará difundiendo en su programación los canales específicos que llevarán el programa Aprende en Casa a millones de personas….

