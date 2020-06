Movimientos en la Cámara de Diputados

[email protected]

En septiembre próximo, cuando se espera que gran cantidad de actividades se normalicen y sean presenciales, se reanuden las actividades en la Cámara de Diputados federal, donde de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso General, se renueve la Mesa Directiva en el tercer y último año de la 64 Legislatura.

El problema es que al iniciar funciones la legislatura se acordó que la presidencia de esa mesa fuera rotativa anualmente entre las tres principales fuerzas políticas, por lo cual el primer año correspondió a Morena, el segundo al PAN y el tercero debería ser para el PRI, Pero si digo ’debería’ es que Morena ha empezado a mover sus piezas para que eso no suceda y sea el Partido del Trabajo, afín a su política e intereses, quien presida la mesa en el último año de actividades, mediante el intercambio de diputados de un partido a otro.



Veamos: al inicio de la legislatura Morena tenía 232 diputados, actualmente suma 254, es decir tiene mayoría absoluta; el PAN contaba con 79 representantes y ahora tiene 78, uno menos; el PRI inició con 47 miembros y ha perdido uno para tener 46; Encuentro Social contabilizaba 40 miembros pero en estos días apenas y tiene 26; Movimiento Ciudadano también perdió uno ya que inició con 28 elementos y hoy día cuenta con 27.



En cambio, el Partido del Trabajo que arrancó con 23 legisladores, ahora ya tiene 40, es decir está a seis de alcanzar al PRI y, con ello, disputarle el tercer lugar en la Cámara de Diputados y, por tanto, aspirar a presidir la citada Mesa Directiva.

Para puntualizar, mientras el PRD inició con 22 legisladores, actualmente apenas y cuenta con once; el Partido Verde que arrancó con 16 perdió tres y suma 13, en tanto los trabajos en la cámara baja comenzaron con tres diputados independientes y ahora ya son cinco. Es decir el PT es el único que ha incrementado su bancada.



Tan solo en la última semana tres legisladores de Morena y uno de Encuentro Social anunciaron que se integrarían al PT, para así totalizar 40 miembros y acercarse al PRI. Ante ello Benjamín Robles, vicecoordinador de ese instituto político, admitió su interés por ser reconocidos como tercera fuerza y alcanzar los beneficios correspondientes.



Recuérdese que Morena, PT y Encuentro Social participaron como coalición en el proceso electoral de 2018, bajo el nombre de Juntos Haremos Historia, por lo cual continúa esa alianza y no puede descartarse que en las próximas semanas más morenistas y quizá militantes de otros partidos se sumen al partido de la estrella amarilla.



Mientras tanto en el PRI consideran que el tema de la definición de la Mesa Directiva no es tema de discusión en estos momentos, al existir confianza en que habrá respeto al marco jurídico y se respetarán los acuerdos firmados con anterioridad.



El PAN consideró que se debe respetar el acuerdo funcional para que al PRI le corresponda presidir la Mesa Directiva, a fin de que Morena honre su palabra. Téngase presente que el PRI apoyó al PAN para que uno de sus representantes encabezará los trabajos cuando se pretendía que Porfirio Muñoz Ledo, de Morena, repitiera en el cargo.



A su vez en Encuentro Social afirman ser respetuosos de los acuerdos y aceptan que el PRI presida la Mesa Directiva, además dicen no tener acuerdos ni con Morena ni el PT para favorecer a éste último, aunque aclaró que no se puede prohibir a sus diputados cambiar de bancada y quienes lo han hecho, ha sido como una decisión personal.



De llegar a empatar el PT al PRI en el número de diputados, una posible alternativa sería que la presidencia se dividiera entre ambos, donde el cargo se repartiera semestralmente entre los dos partidos.



La realidad es que Morena se ha mostrado interesada en controlar el panorama político y no debería extrañar que lo pretendiera en la Cámara de Diputados a través de un partido y, en particular, de un diputado afín a sus intereses para desarrollar su agenda legislativa, acorde a lo establecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Si Morena desplazará al PRI para que no asuma la citada directiva, entonces se comprobarán una vez más sus intenciones de acaparar el mayor poder posible, pero tampoco deberá de ignorar que la intención del voto a su favor ha caído sensiblemente, más que los otros partidos políticos, como un reflejo de la desconfianza ciudadana hacia esos institutos.



No deberá sorprender que en el 2021 Morena pierda la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y, además, solo exista una mayoría simple por lo cual deberán de formalizarse acuerdos partidistas para sacar adelante iniciativas legales.



No deberá pasar mucho tiempo para conocer si el PT suma más diputados y de forma legaloide le disputa al PRI ser la tercera fuerza política en la cámara baja.