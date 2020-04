¿Saben qué es el muay thai? Para aquellos que no lo conocen –yo tampoco tenía idea-- el muay thai es un deporte extremo también llamado boxeo tailandés. Es el arte de las ocho extremidades. Se desarrolla de pie por medio de golpes con técnicas combinadas de manos, pies, rodillas, codos, además de algunos barridos y sujeciones para golpear. Es una de las disciplinas más utilizadas por las artes marciales mixtas. México fue sede de un campeonato mundial en 2018.



Hace unos días me encontré a un joven que practica el muay thai, pero no fue en una competencia, sino en la estación Centro Médico del Metro pidiendo cooperación porque desea ir a un campeonato mundial en Filipinas. Dice que la Federación de su especialidad no lo apoya, aunque tiene todos los merecimientos.



Se llama Jonathan Iori Paz Romero. Solo tiene 21 años de edad. Es bajo de estatura, pero se ve muy fuerte. Ya fue subcampeón panamericano en un torneo en Brasil y ganó el título nacional de su categoría a los 16 años.



Jonathan me dijo que lleva tres meses solicitando dinero en varias estaciones del Metro. Metódico como en su deporte, el atleta empieza en Martín Carrera de la Línea 4 y 6 a las 9 de la mañana. Continúa hacia La Basílica, Deportivo 18 de Marzo, Lindavista, Instituto del Petróleo. De 11 a 13:30 se traslada a la Línea 3 desde Deportivo 18 de Marzo hasta Universidad.



Por las tardes trabaja en una taquería sirviendo mesas y en la noche entrena. El sueldo es muy bajo, pero se ayuda mucho con las propinas y ahí la va llevando para completar el costo del viaje que son 45 mil pesos. Me dijo que ya tiene 38 mil. La competencia mundial es en mayo y él debe estar en abril en la sede.



El joven empezó a practicar el muay thai desde los 6 años de edad. No tiene muchos recursos, pero sus familiares lo han apoyado para que continúe su sueño ¿Por qué practicar muay thai en un país donde el 99.99 por ciento de los jóvenes quiere ser futbolista profesional? Le pregunté. Me contestó que desde muy chico le gustaron todos los deportes, pero le atrajo mucho más la disciplina que impone esa especialidad que, según investigué, se originó en el año 200 Antes de Cristo y lo iniciaron monjes budistas.



Después de platicar con Jonathan, leí en la página de internet de la Federación de Muay Thai un boletín informando que únicamente iba a subsidiar tres categorías para el campeonato mundial de 2020: 57, 63.5 y 81 kilogramos, Los otros primeros lugares del ranking tienen su pase al torneo, pero deben cubrir sus gastos. No hay recursos, signo de nuestros tiempos.