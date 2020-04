Mucho riesgo del periodista ahora en época de cuarentena por Covid-19

Día 19 de la cuarentena, las cifras siguen aumentando, los contagiados y los muertos, los recuperados ya se estancaron, así están las gráficas… 2 011 casos activos, 141 personas han muerto y se han recuperado 633 del Covid-19.

Para los que nos dedicamos a escribir, en el medio que sea, impreso, electrónico, multimedio, en la fuente que se nos asigne, o en la investigación que nos atraiga o que nos pidan que hagamos, ahí estamos dispuestos a cumplir con la encomienda.



Para muchos es sencillo, acudir a la fuente indicada, seguir las actividades de la agenda, tomar los boletines de prensa, hacer el artículo, el reporte, el informe, lo que corresponda y con eso basta, salvo que surja algo que nos motive a ir en busca de la nota, no pasa de ahí regularmente.



Para otros es un poco más complicado, hay que investigar, leer, buscar, informarnos, en fin, todo lo que sea necesario para realizar el reportaje que se nos encomendó o que nos llamó la atención y estamos realizando para presentarlo a la redacción.

Algunos compañeros tienen que cubrir la fuente policial, lo que implica estar cerca de los cadáveres, de los heridos, de los accidentados, en fin, con mucha frecuencia se enfrentan a hechos de sangre.



Pero hay algo que definitivamente conmociona a todos y eso es cubrir algún hecho en el que haya muerto algún menor, niño o niña, siempre termina por pasar factura y a muchos los ha hecho pedir su cambio de fuente ya que no lo soportan.



Ahora, en esta época de contingencia, de cuarentena, cubras la fuente que cubras, hay datos que son seguidos muy de cerca por todos, y precisamente esos datos son los de los contagiados y fallecidos por el Covid-19.



Y es que no es lo mismo, cubrir una nota de un asalto, de un enfrentamiento, de un terremoto, en la que hay varios o decenas de cuerpos, que estar esperando a que los contagiados pasen a engrosar las listas de los fallecidos.

Se tiene que informar, eso es algo que se aprende con el oficio, según los reporteros viejos, o con la profesión, según los egresados de las escuelas de periodismo, se tiene que informar, llueva, truene o relampaguee, la información tiene que fluir y llegar a las personas para que estén conscientes de lo que está sucediendo.



Ahora que hay un virus que causa miles de muertos a nivel mundial, es mucho más importante que se informe, que las personas se enteren y creen conciencia de lo que les puede suceder si no siguen las instrucciones de salud que se brindan por todos los medios.



No salir, lavarse las manos con frecuencia, no tocarse el rostro, ni los ojos, mantener la sana distancia y sobre todo, tener la certeza de que este virus no perdona, si bien es cierto que los adultos mayores están en mayor riesgo, lo mismo que las personas que padecen de alguna enfermedad cardiovascular (en particular la hipertensión arterial) y la diabetes las más frecuentes entre los pacientes hospitalizados por Covid-19.



¿Y quién mejor para dispersar esta información? Los reporteros y las reporteras que cubren los reportes de la secretaría de Salud, o los que van en busca de mayor información a los hospitales, incluso los que tratan de entrevistar a algún contagiado que se encuentre en recuperación.



Esa es la labor del reportero y no se detiene en ningún momento, mientras haya algo que informar, ahí habrá algún periodista, redactor, locutor o reportero que esté recabando los datos.



El riesgo es mucho, sí, las probabilidades de morir, para muchos, son muy altas, pero es una profesión que escogimos y decidimos seguir, así que mientras haya fuerza y salud, se seguirá cubriendo la fuente que se nos asigne y de la que obtendremos la información que todos los lectores requieren, sin importar que haya un virus que no respeta genero ni edad, mucho menos profesión.



No importa la fuente, o el lugar donde se esté cubriendo la noticia, bien es sabido que el virus está en todas partes, así que a donde quiera que se vaya, existe el riesgo de contagio, y eso lo sabemos todos los que día a día salimos en busca de la información, de los que estamos recorriendo sitios y lugares en los que se encuentra la noticia, la conferencia, el reporte, el informe, el funcionario, el delincuente, la víctima, la justicia, en fin… la gama es infinita, como infinito es el riesgo.