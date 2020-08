Mucho ruido, pocas nueces

-¿Instrumento político la justicia mexicana?

-Rosario Robles en la cárcel y Lozoya en hospital

-¿Estrategia política el proceso de extradición?



LA cacareada extradición de EMILIO LOZOYA AUSTIN de España a México deja en claro un par de situaciones que en nada abona al gobierno de la Cuarta Transformación: el uso del aparato de justicia como instrumento político y el doble rasero para aplicarlo.



En contra de lo esperado, el ex director de PEMEX se sumó al programa de ’testigo protegido’ por lo que la Fiscalía General de la República desistió de la acusación, lo que, en consecuencia, permitió que el ’criterio de oportunidad’ le diera el beneficio de enfrentar el proceso sin la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.



En efecto, en ambas audiencias iniciales celebradas el martes y el miércoles por los casos de Agronitrogenados y Odebrecht, respectivamente, los jueces de control concedieron ese beneficio al acusado, condicionándolo a portar un brazalete electrónico, dos firmas al mes, vigilancia de la policía federal y entrega de su pasaporte.



Es decir, el hombre clave para destapar la cloaca de la corrupción en los sexenios de FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y ENRIQUE PEÑA NIETO, previa negociación con la 4T, no pisará la cárcel por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque, eso sí, se comprometió a señalar a quienes ’le ordenaron’ desviar millonarios recursos y sobornar legisladores para la aprobación de la reforma energética.



Con todo y que los beneficios están dentro de la ley, la realidad es que el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR está ’jugando con fuego’ y poniendo en riesgo su propia credibilidad y la del Estado mexicano.



Desde distintas perspectivas, es más que evidente que la justicia azteca está convertida en instrumento de venganza y conveniencia política, a juzgar por los tratos distintos a la ex secretaria de Desarrollo Social el régimen peñista, ROSARIO ROBLES BERLANGA, y el titular de Petróleos Mexicanos en ese sexenio, EMILIO LOZOYA AUSTIN.



¿Cómo explicar que una licencia falsa mantenga en el penal de Santa Martha Acatitla a ROBLES BERLANGA al serle aplicada la prisión preventiva justificada, mientras que LOZOYA AUSTIN, el corrupto del neoliberalismo, goce del beneficio que le otorga una medida cautelar distinta?



Justo ahí es donde hipotéticamente surge una explicación que va de la mano con el proceso eleccionario que se avecina: La estrategia del presidente LÓPEZ OBRADOR para mantener la mayoría parlamentaria en el palacio legislativo de San Lázaro está orientada a exhibir la corrupción del PAN y del PRI entre 2006 y 2018.



No sería extraño que nadie pise la cárcel como consecuencia de delitos ya prescritos o bien que sean subsanados por estar catalogados como ’no graves’, en esto que parece un ’affaire’ mediático y no necesariamente la aplicación del brazo de la justicia.



El decrecimiento económico, 11 millones de desempleados, 18 mil homicidios dolosos en el primer semestre del año en curso y 45 mil fallecimientos a causa de la enfermedad Covid-19 forman parte de la ’carta de presentación’ de la Cuarta Transformación rumbo a la elección de 500 diputados, 15 gubernaturas y mil 907 alcaldías.



Por todo lo antes descrito, se infiere que al gobierno lopezobradorista en realidad no le interesa aplicar la justicia caiga quien caiga, sino en exhibir mediáticamente a sus adversarios, sobre todo a los panistas y su nuevo partido México Libre, cuya paternidad pertenece al ex presidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA.



Dicen que en la guerra y en el amor de todo se vale, pero la Cuarta Transformación no puede ni debe hacer uso de los mismos vicios del neoliberalismo, pues pondría en grave riesgo, aunque parezca repetitivo, la credibilidad presidencial y la imparcialidad del Estado mexicano al momento de aplicar la justicia.



DESDE EL BALCÓN:

Apenas el pasado lunes deseábamos pronto restablecimiento del reportero policiaco ANTONIO TREVIÑO BAUTISTA, internado en el Hospital General de esta ciudad fronteriza por Covid-19, pero ahora deseamos la sagrada resignación a sus familiares y amigos, tras su fallecimiento a las 15 horas del miércoles.

Descanse en paz.



