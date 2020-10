PALACIO

Por Mario Díaz



Mucho ruido, pocas nueces



-Insultos, gritos e interrupciones en el debate

-Técnico demócrata contra el rudo republicano

-Trump y Biden se dieron ’hasta con la cubeta’



COMO si se tratara de un espectáculo de lucha libre del pancracio nacional entre un rudo y un técnico, así se asemejó el debate entre el republicano DONALD TRUMP y el demócrata JOE BIDEN, en lo que muchos califican como una ’velada caótica’.



En efecto, en la primera de tres caídas con límite de tiempo de una hora y 30 minutos, el rudo (TRUMP) hizo de las suyas y no permitió que el técnico (BIDEN) luciera a plenitud sus habilidades en el cuadrilátero, con el periodista CHRIS WALLACE como ’referee’.



Las artimañas del republicano consistieron, entre otras, en las constantes interrupciones a su adversario (73), insultos, gritos, mostrando un rostro endurecido y enojado y, además, no respetar los tiempos establecidos.



A pesar de que el demócrata trató de llevar la contienda sin piquete de ojos ni mordida en las orejas, su estrategia falló y quedará para el segundo asalto la posibilidad de llevar el debate de manera civilizada.

DONALD TRUMP, quien pretende presidir por cuatro años más el país más poderoso del planeta, y JOE BIDEN, el candidato que pretende ser el nuevo huésped en la Casa Blanca, poco o nada lograron en lo que respecta al convencimiento del llamado ’voto tímido’ o ’voto escondido’.



Tras darse ’hasta con la cubeta’ en el primero de los tres rounds, el pasado martes en Cleveland, Ohio, el ’match político’ no garantiza a plenitud una audiencia generosa cuando los contendientes se vuelvan a ver las caras y debatir sobre otros temas.

En un intento por mantener su ’voto duro’ y captar a los indecisos, TRUMP califico a BIDEN como un socialista que odia a las fuerzas de seguridad y a la policía y que no es nada inteligente. En respuesta, BIDEN etiquetó a TRUMP como racista, irresponsable, mentiroso y payaso.



Quien representa al bando rojo (republicanos) recalcó a JOE que él (TRUMP) ’en 47 meses he hecho más de lo que tú has hecho en 47 años’.



En respuesta, el candidato del bando azul (demócratas) acusó a DONALD de dejar un país más débil, pobre, enfermo y dividido. También le criticó el mal manejo de la pandemia que ha cobrado más de 200 mil muertos, al tiempo de recriminarle el pago de 750 dólares de impuestos en 2017.

En el ’traca traca’ TRUMP defendió su estrategia anti Covid-19 asegurando que se evitaron más muertes y que con BIDEN las víctimas mortales se hubiesen contabilizado en millones. En el contraataque, BIDEN precisó que mucha gente murió y muchos más van a morir a menos que TRUMP se vuelva más inteligente y más rápido.



El escabroso tema del mínimo pago de impuestos de TRUMP en 2017, el presidente yanqui no acusó el impacto y, por el contrario, hizo alusión a sus conocimientos del código tributario y se jactó de ser inteligente por pagar poco. La endeble respuesta de BIDEN solo se concretó a señalar que había aprovechado una reforma fiscal aprobada por los republicanos.



Cada vez que TRUMP atacaba con argumentos a BIDEN endurecía su rostro, mientras que éste se mostraba más relajado, concretándose a sonreír y mostrar desaprobación con movimientos de cabeza.



Por lo pronto, en apoyo a TRUMP, el primer debate ha generado diversas opiniones enfocadas a ’mejor malo por conocido que un bueno por conocer’ o bien que ’BIDEN será marioneta de los banqueros judíos’.

En cambio, los simpatizantes del candidato demócrata lo consideran con mayores habilidades políticas y que no se dejaría influenciar por los presidentes de Rusia y Corea del Norte.



Mientras tanto……a esperar la segunda de tres caídas.



DESDE EL BALCÓN:

Tras pasar a la fase uno, (semáforo en color amarillo), residentes en H. Matamoros, Tamaulipas, visitantes nacionales y extranjeros no podrán disfrutar a plenitud las ’lunas de octubre’ en la playa Bagdad. La Secretaría de Salud Estatal restringió el horario entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, y solo se permitirá el acceso al balneario los fines de semana.



Los ’genios’ sanitarios limitaron la afluencia a 2 mil 125 visitantes a lo largo de 2.5 kilómetros y prohibieron las carnes asadas, dizque para respetar la sana distancia y evitar contagios.



Ni hablar.

Y hasta la próxima.



[email protected]