’Muchos políticos están escondidos durante esta pandemia para no ayudar’: Evodio Velázquez

El dirigente del Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG), Evodio Velázquez Aguirre, aseguró que muchos políticos están escondidos durante esta pandemia, para evitar ayudar a la población, ’muchos están encerrados, tienen la cabeza sumergida en la comodidad de sus cargos.’



Agregó que ’hoy los políticos debiéramos estar haciendo lo que exige la población y no sólo cuando vengan los momentos electorales todo mundo anda como Santa Claus. Ahorita es cuando se necesita.’



Velázquez Aguirre recorrió este fin de semana con las Caravanas Evoluciona, Chilpancingo, Leonardo Bravo, Eduardo Neri y Tixtla; todos pertenecientes a la zona Centro de Guerrero, acompañado de su esposa la diputada local Perla Martínez y la secretaria general del PRD Ivet Díaz Bahena, con quienes entregó productos como galletas, sopas, arroz, fríjol, huevo, aceite, gel antibacterial y cubrebocas.



En entrevista con medios también señaló que en este momento ’no vemos que sea prioridad el atender a los pobres de México por parte del gobierno de la Cuarta Transformación, veo más bien una determinación de hacer programas y proyectos electorales pensando en el próximo proceso electoral y no pensando en la salud, educación y recursos de los mexicanos.’



Dijo que por eso ha implementado estas Caravanas, ’para poder atender a la gente en estos momentos donde hay escasez, de empleo y de recursos.’



Sobre las críticas que las Caravanas Evoluciona despiertan en algunos sectores, atajó: ’que digan lo que tengan que decir, yo los quiero ver aquí en el territorio ayudando a la gente, hoy no se valen palabras que quieran dañar algo que es noble y en beneficio de la gente, unas cosas las regalamos, otras las subsidiamos, la idea es ayudar a la gente.’



Entre las actividades de este programa también se incorporaron consultas y medicamentos gratuitos, así como brigadas de sanitización contra el dengue y la chikungunya, encabezadas por el exdirector de salud en Acapulco, el doctor Eger Gálvez Pineda.



El domingo el exalcalde porteño visitó la comunidad de Atliaca, en Tixtla, donde estuvo acompañado de la alcaldesa Erika Alcaráz y el diputado Bernardo Ortega.