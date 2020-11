Muere adulto mayor en el interior de laboratorio de análisis clínicos

Huatusco,Ver.-Un adulto murió la tarde de este lunes cuando se encontraba en el interior de un conocido a laboratorio de análisis clínicos en el centro de Huatusco.



Los hechos se suscitaron en la avenida 2 entre las calles 4 y 6 cuando el infortunado sujeto se encontraba en el interior del edificio cuándo de repente sufrió un infarto.



De acuerdo a información de los testigos indicaron que personal de dicho a laboratorio no le brindo las primeras atenciones al sujeto únicamente se limitaron a observarlo.



Trás los hechos pidieron auxilio de paramédicos de la Cruz Roja con base en Huatusco quienes a su llegada sólo confirmaron el deceso se conoció que el ahora occiso llevó en vida el nombre de Amando Hernández Díaz, de 62 años de edad y tenía su domicilio en la comunidad de chichiquila perteneciente al Estado de Puebla.



Tras ser confirmada la muerte del hombre personal de laboratorio cerro la entrada principal de dicho edificio testigos de los hechos comentaron se quiere deslindar de responsabilidades personal del laboratorio dicen que la persona no era su paciente.



De estos hechos tomo conocimiento elementos de la Fiscalia Regional del estado con base en Huatusco el área fue acordonada mientras realizaban las diligencias correspondientes.



En el lugar de los hechos testigos comentaron cómo es posible que no le brindaron las primeras atenciones al señor esos hechos dejan en claro que dicho establecimiento no cuenta con personal calificado que pueda brindar los primeros auxilios en estos casos.