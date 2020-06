Muere el actor Héctor Suárez .

Una triste noticia se da a conocer el dia de hoy , ya que el actor Héctor Suárez Hernández falleció a los 81 años de edad, informa este martes su hijo Héctor Suárez Gomís por medio de su cuenta de Twitter.



’La familia Suárez les pedimos que por favor comprendan este momento de gran tristeza que estamos viviendo y también esperamos que puedan respetar nuestro duelo’, indicó por la cuenta @PelonGomis.



’Para nosotros se va el papá, el abuelo, el hermano, el esposo y no la figura pública que merece todo el reconocimiento de la familia artística y los medios de comunicación’, señaló.



El actor el cual fue sometido a una intervención quirúrgica en agosto del año pasado, con el propósito de extirparle la próstata y la vejiga, este último órgano por el cáncer que venia padeciendo desde 2015.



’No fue una operación tan riesgosa porque fue una laparoscopía y no lo abrieron. Mi padre desde antes de ingresar al hospital estaba de buen humor, charlamos un poco, hasta bromas hizo con mis hermanos y conmigo, así como con su esposa Sara’, escribio su hijo, el también actor Hector Suárez Gomís en una entrevista en septiembre del año pasado.



Gomís envió uno de los últimos mensajes a su padre a través de su cuenta de Facebook, antes de su deceso: ’Admiro y amo profundamente a ese guerrero de 81 años al que desde hace casi 52 años llamo: ¡Papá! Gracias, papi por esta loca familia que tenemos, ¡Te amo!’, escribió el actor este domingo.



El histrión dejó un legado de emblemáticos personajes como lo son El no hay, El Picudo, Doña Zoila, El Flanagan, El Lic. Buitrón, El ’ta difícil, El Destroyer, entre muchos otros de crítica social.