Muere el periodista José María Calleja por coronavirus

Madrid, España, 21 abril, 2020.-El periodista, escritor y profesor universitario José María Fernández Calleja falleció este martes en Madrid, España, víctima del coronavirus (COVID-19).



Calleja no consiguió superar la enfermedad después de 12 días en la unidad de cuidados intensivos en un hospital madrileño.



’Era un resistente, una voz por la libertad’, recuerdan sus amigos.



El periodista pasó una parte sustancial de su vida profesional con numerosos escoltas al estar amenazado por la organización terrorista ETA.



Después de haber estado en la cárcel por su lucha antifranquista, sus opiniones contundentes contra la banda terrorista y quienes la apoyaban se convirtieron en un sello personal que amenazó su vida durante varias décadas.



José María Múgica, el sobrino de Enrique Múgica, el exministro de Justicia y Defensor del Pueblo, que falleció recientemente también por coronavirus, lamentó profundamente el fallecimiento de Calleja: ’Era un gran amigo, un regalo que te da la vida. Un abrazo muy fuerte a su familia’.



Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y profesor asociado de Periodismo en la Universidad Carlos III, arrancó su vida laboral tras licenciarse en Historia por la Universidad de Valladolid, ciudad a la que se trasladó a vivir con su familia cuando tenía dos años.



En el País Vasco comenzó su carrera periodística a principios de los 80 en la delegación de la agencia EFE en esa comunidad. Posteriormente, trabajó durante siete años en la Euskal Telebista (ETB).



Pero no fueron sus únicas incursiones en los medios de comunicación. Entre 2010 y 2015 colaboró en los programas Herrera en la onda y Julia en la Onda y a partir de esa fecha era contertulio del programa Hoy por hoy de la Cadena SER.



El pasado 29 de marzo fue ingresado por coronavirus en un hospital madrileño y murió este martes.



José María Calleja publicó en Diario.es una última columna en la que alababa la solidaridad que estaba creciendo entre los vecinos debido al confinamiento. Ese último texto, del 17 de marzo, se titulaba ’Entre resistiré y no tocarse’.