Muere el primer regidor de Teotihuacán; "no fue por Covid 19", dicen autoridades locales

Teotihuacán, Estado de México, 29 de mayo de 2020. A nombre del Presidente Municipal de Teotihuacán, Jaime Heredia Ángeles, de los miembros del Cuerpo Edilicio e integrantes de la Administración 2019-2021, lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del Primer Regidor y compañero, Félix Morales Moreno. Nos sumamos al dolor que embarga a la familia y amigos, elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y por la pronta resignación por tan dolorosa perdida.



En un ejercicio de responsabilidad; pero, sobre todo, de respeto para la familia, solicitamos evitar compartir información no oficial, carente de fundamento, que pueda poner en peligro su integridad, así como la de compañeros y amigos cercarnos.



Nos pronunciamos de manera oficial para hacer de conocimiento a la ciudadanía, que las causas del deceso de nuestro compañero no corresponden a la línea de contagio de COVID-19. Si bien es importante acatar de manera puntual las medidas de prevención, y hoy más que nunca atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias, estamos conscientes que la difusión de información falsa o errónea, genera un entorno nocivo de especulación que impide un ambiente propicio para el combate de la epidemia.



A los medios de comunicación, solicitamos de su cooperación para que, de una manera responsable y objetiva, emitan solo información proveniente de plataformas oficiales. Reiteramos nuestro compromiso con la verdad, la salud y el bienestar de la ciudadanía.