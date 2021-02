Muere Fernando Mora, Periodista y Reportero de Noticieros Televisa

Hola amigos!!! Hoy es un dia muy triste para el periodismo de nuestro país y para mi en lo particular.

Quienes lo conocimos, alegre, soriente nunca se enojaba, pero sobre todo un extraordinario periodista, Amo de la crónica televisiva. Proveniente de familia de periodistas hijo de Don Gustavo Mora, gran periodista y hermano de mi gran amigo, maestro y jefe Lic. Hector Manuel Mora Ortiz ,con quien tuve la oportunidad de trabajar en la anteriorimente llamada DVC ahora alcaldía Venustiano Carranza, y posteriormente en la Policia Bancaria e Industrial. en el area de Comunicación social,en la década der los 90,s antes de incorporarme a trabajar en la Secretaria de Gobernación y posteriormenete en Presidencia der la República.

Fernando Mora, amigo y maestro de la comunicación, extraordiario cronista de la vida en la ciudad, trabajó por más de 20 años como Reportero de Noticieros Televisa y foro TV , Siempre cubriendo las historias políticas de la gran ciudad de México.

Insisto un ser human extraordinario , buen amigo y un profesional de la comunicación.

En la Jefatura de gobierno de la Ciudad de México, gran compañero cubriendo junto con Saúl Santana Hernández para Detras de la Noticias con Ricardo Rocha, Fernando Mora Noticieros Televisa, Lic. Gabriel Helguera Repetto abc. Radio las activida de los Jefes de Gobierno: Cuauhtemoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador actual Presidente de México y Marcelo Ebrard Secretario de Relaciones Exteriores respectivamente.

Recuerdo con cariño las reuniones en su casa de la colonia Roma, siempre increibles platicabamos y disfrutabamos de buena comidas miestras analizabamos la vida política y deportiva desde el ambito periodistico por cierto, puma de corazón el buen Fer, ahi discrepabamos pues yo americanista de hueso colado imaginense!! las buenas platicas controversiales. Mi último encuentro con Fernado Mora, un domingo por la mañana mientars caminabamos por la colonia Roma, nos encontramos de frente y nos detuvimos en un puesto de periódicos para adquirir él su periodico Reforma y yo recuerdo bien el Reforma, Milenio Diario y El Universal donde por cierto, escribi en algun tiempo de mi carreca como corresponsal Estado de México, Excelsior y Jornada a comentario de Fer me dijo: "Sigues la escuela de mi hermano Hector verdad" a lo que le rrespondí -si asi es - Recordamos esas tardes de tertulia acompañado de su padre (QEPD) y el gran Hectorín ( QEPD) escuchando buena musicas y charlando a lado de una buena copa .

De verdad, una noticia que me entristece el alma esta foto que comparto con ustedes, fue tomanda en el año 2013 cuando recibi el reconocimiento por 25 años de trayectoria ininterrumpida como periodista y comunicador por parte del Club Primera Plana, que reune a las plumas más importante del país y ahi nuevamente nos volvimos a encontrar. Descansa en Paz, querido amigo Fernando Mora.