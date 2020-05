Muere futbolista mexicana de equipo filial del Atlético de Madrid

+La Fiscalía de San Luis Potosí ha abierto diligencias para investigar la causa de la muerte, que apuntan al suicidio



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– El Atlético de San Luis –equipo filial del Atlético de Madrid en México–, confirmó en un comunicado, la muerte de una de sus futbolistas, la centrocampista Daniela Lázaro, de 20 años. Las primeras investigaciones presumen suicidio.



«Club Atlético de San Luis lamenta el fallecimiento de nuestra jugadora Daniela Lázaro. Nos unimos al dolor de sus familiares, compañeros y amigos. Descanse en paz», han escrito en sus redes sociales, junto a una imagen en la que dan sus condolencias a todos los allegados.



Tanto la Liga MX Femenil como el propio Atlético de Madrid se han unido a los mensajes de dolor por la pérdida de la jugadora, máxime cuando es tan joven.



Las circunstancias de su muerte no se han confirmado de manera oficial. Pero la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ya ha abierto diligencias.



Según el portal Infobae, las autoridades han descartado que se trate de un asesinato de carácter machista o feminicidio, lacra que está azotando de un tiempo a esta parte a la sociedad mexicana.



La tesis sobre la que trabajan las investigaciones es suicidio.



«El cuerpo no presenta huellas de violencia y la causa de muerte es asfixia por ahorcamiento», en su domicilio, apuntan fuentes de la Fiscalía al citado medio.



Daniela Lázaro acababa de fichar por el conjunto de San Luis para debutar de manera profesional en el futbol, pero aún no había disputado ni un minuto en el Torneo Clausura de 2020 antes del parón de la competición hace dos meses