Muere Magda Rodríguez, un mar de flores le dan el último adiós a la productora de televisión

Desde las 19:00 hrs. comenzaron a llegar a la funeraria no sólo artistas, amigos y familiares de la productora a la funeraria J. García López, también llegaron innumerables arreglos florales de distintos tamaños, y entre ellos unos tan grandes que ni siquiera pudieron entrar en la funeraria.



Poco antes de la medianoche, la sala donde era velada y su ataúd ya estaban cubiertos de blanco.

Hubo quienes llegaron y prefirieron evitar a la prensa, como en el caso de Raúl Araiza, Galilea Monitjo y Jorge El Burro Van Rankin. También hubo quienes hablaron de lo increíble de la noticia, del dolor de despedir a una amiga a la que acababan de ver, con la que habían bromeado, reído y hasta hablado del futuro, una amiga a la que pensaron que verían la próxima semana o el próximo lunes en el foro.

Andrea Legarreta, conductora de Hoy, enfatizó en la generosidad de Magda y en el sello que le dio al matutino. No pudo contener el llanto al compartir detalles sobre el último día de vida de la productora.



“Ella hoy por la mañana al parecer se sentía bien, se levantó y pidió un jugo, y después pidió que la despertaran a las once de la mañana y cuando se acercó la chica a despertarla evidentemente no despertó”.



También recordó la celebración de cumpleaños que hicieron hace dos semanas, el pasado 22 de octubre, cuando Magda cumplió 57 años. Dijo que ese día hablaron mucho sobre la importancia de estar con la gente que es esencial en tu vida, bailaron y brindaron sin saber que sería la última vez que celebrarían.