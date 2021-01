Muere Mario Ross García por COVID-19; aspiraba a dirigir el STPRM, tras destitución de Romero Deschamps

Mario Ross García, ex líder de la sección 44 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) murió en la Ciudad de México a causa de la COVID-19, luego de que un cuadro de neumonía complicó su salud, según revelaron sus familiares y amigos cercanos.



Ross García habría fallecido el jueves 31 de diciembre a las 19:00 horas en la capital del país como lo informó una de sus familiares; Rocío García Gallegos, quien en Facebook le dedicó un emotivo mensaje de despedida: ’sé que Dios es grande y nos pone muchas pruebas, hoy iniciamos el año con una triste noticia. Tío, te nos adelantaste, descansa en paz, al lado de mi tía’.



Mario Ross García anhelaba suceder a Deschamps

Se dice que Mario Ross García aspiraba a dirigir el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, tras la renuncia de Carlos Romero Deschamps en noviembre de 2019.



En aquella ocasión, Ross García aseguró que ya había sido electo en la asamblea colegiada de diciembre de 2018, pero aún se encontraba a espera de que el Poder Judicial resolviera para que le dieran toma de nota como el secretario general de la STPRM.



Tras la destitución de Romero Deschamps como líder del STPRM, 32 de las 36 secciones acordaron el nombramiento de Mario Ross García, quien era apoyado por los partidos de Morena y Partido del Trabajo (PT) como el nuevo secretario del sindicato. No obstante, de acuerdo con Ross, el sindicato desconoció la toma de nota que lo elegía como el sucesor de Romero Deschamps, por lo que se tuvo que establecer un interinato.



El STPRM tiene más candidatos para ocupar la dirigencia

Cabe destacar que Mario Ross García no fue el único miembro propuesto para dirigir el STPRM, pues en julio de 2019, Sergio Carlos Morales Quintana, también aseguró que la Convención Nacional Extraordinaria lo seleccionó como el secretario general del sindicato. Tampoco fue validado su liderazgo.