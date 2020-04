Muere primero de COVID-19 en México; tenía 41, diabetes y no viajó al extranjero

La Secretaría de Salud confirmó que el día de ayer falleció la primera persona con COVID-19 en el país; el hombre de 41 años fue diagnosticado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) en la Ciudad de México.



’Inició sus síntomas el 9 de marzo y padecía diabetes. El Secretario de Salud expresa sus condolencias a sus familiares. Descanse en paz’, escribió en Twitter.



Antes de que se confirmara, una mujer dijo a medios que su esposo, de 41 años, había perdido la vida después de que le diagnosticaran COVID-19 en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) en la Ciudad de México.



Adriana, procedente del Estado de México, denunció que desde las 15:00 o 16:00 horas se le notificó la muerte de su marido. Al principio aseguró que le habían dicho que el hombre tenía COVID-19. Luego cambió la versión. Señaló que no sabía si era un paciente con COVID-19. Los doctores le dijeron que tenía una neumonía.



’Ni siquiera por teléfono nos estuvieron monitoreando’, comentó sobre la estancia de su esposo en el INER. ’Los partes médicos era muy confusos’, agregó.



’Los hospitales no tienen absolutamente nada, todo tenemos que andarlo comprando’, se quejó ante medios. A ella no le hicieron la prueba, afirmó, porque ’está reservada para las personas que tienen problemas realmente graves’.



El paciente, residente del Estado de México, ingresó hace cinco días al INER. ’Ellos me decían que sí (tenía COVID-19) pero nunca me enseñaron nada de papeles. Nunca me enseñaron nada. Ellos me afirmaron que ya lo tenía. A mi primero me lo manejaron como una neumonía por influenza’, señaló ante el micrófono de reporteros que esperaban afuera del nosocomio.



Hasta el momento no ha tenido acceso al documento que confirma su deceso, pero aseguró que tenía diabetes y que la explicación de los médicos fue falla de todos los órganos.



La Secretaría de Salud explicó que 59 por ciento de las personas con COVID-19 en México son hombres. El 89 por ciento de los casos se encuentran en estatus ambulatorio, 7 por ciento están estables y 2 por ciento graves.



Hasta el día de hoy suman 191 mil 127 casos confirmados de coronavirus en todo el mundo. 81 mil 116 se encuentran en China, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, citados hoy por la Secretaría de Salud. SIN EMBARGO