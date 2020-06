Muere Rubén Aguirre, "el Profesor Jirafales", el maestro más famoso de América Latina

"Es verdad que ya no está con nosotros. Lamentablemene murió a las 4:10 de esta mañana por complicaciones de neumonía. Ya estaba en su casa, estuvo en mayo en el hospital porque estuvo un poco delicado, pero salió de allí", le dijo a BBC Mundo su hija Verónica.



"Vivió muy feliz aquí sus últimos años", contó la hija. "Murió en paz, con todos nosotros. Se despidió muy apapachado", una forma mexicana de decir acariciado y acompañado.



Las exequias serán en el mismo sitio donde residía y falleció. La familia quiere una ceremonia privada aunque habrá espacio para que el público se despida.

Aguirre estaba muy enfermo y en las últimas semanas se mencionó que durante su última hospitalización prácticamente no podía moverse por complicaciones de la diabetes.



El 9 de junio, ya dado de alta, escribió en su cuenta de Twitter: "Gracias por sus mensajes, los leo y me alegran. RAF".



Fue su último mensaje en la red social.



Mejores amigos

Una de las primeras personas en reaccionar a la noticia de la muerte fue el actor Edgar Vivar, que encarnaba al Señor Barriga y a su hijo Ñoño:



"Mi profesor favorito descansa en paz...Hoy mi gran amigo Rubén Aguirre parte de este plano. Te extrañaré mucho", tuiteó.



El artista también dijo de Aguirre que "era un hombre de una cultura muy amplia, muy inquieto".



"Nunca se podía quedar sentado, siempre estaba caminando".