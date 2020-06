Mueren 30 personas de coronavirus en un día en Guerrero

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 15 de junio de 2020.- El secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó que en las últimas 24 horas se registraron 30 muertes por Covid 19 en la entidad.



Puntualizó que estos decesos no han sido registrados en la plataforma de la federación, por lo que la cifra oficial este mediodía es de 557 víctimas mortales del virus.



’Las defunciones que se registraron en las últimas 24 horas no están todavía en plataforma, entre el (Instituto Mexicano) Seguro Social y la Secretaría de Salud son 30.



Esto nos da una idea de la importancia de la atención oportuna ante cualquier síntoma’, subrayó.



Asimismo, durante la actualización de cifras de Covid 19 desde la cuenta de Facebook del gobernador Héctor Astudillo Flores, el funcionario indicó que ya asciende a 3 mil 474 el número de casos positivos, de los cuales 719 se mantienen activos, lo cual representa 149 nuevos contagios en un día y 130 desde la actualización del domingo del gobierno federal.



En cuanto a ocupación hospitalaria, precisó que hay 55.3 por ciento de camas ocupadas y la tendencia es a crecer, lo que mantiene al estado en alerta máxima ante la pandemia.



Agregó que Guerrero ocupa el lugar número 11 del país por ocurrencia de casos. Carlos de la Peña señaló que los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco mantienen los registros más elevados en casos y defunciones, aunque el primero encabeza al resto pues tiene 2 mil 200 positivos y 281 muertes.



En la transmisión participó el secretario de Finanzas, Tulio Pérez Calvo, quien dijo que previamente el gobernador tuvo una junta virtual con alcaldes, con quienes habló del programa de fertilizante y de los problemas de algunos por la falta de sitios de almacenamiento del insumo.



Mencionó que también hablaron de las capacitaciones que se desarrollaron para conocer los protocolos de las secretarías de Economía y del Trabajo ante la tentativa apertura el próximo primero de julio, pero aclaró que esto sólo se hará si en el semáforo epidémico Guerrero pasa de rojo a naranja.



Añadió que este lunes quedó publicado el acuerdo que establece la ampliación del periodo de confinamiento por la pandemia.



Antes, en enlace virtual, el jefe de la oficina del gobernador, Alejandro Bravo Abarca mencionó que se intensificó una campaña para que los operadores del transporte público adopten medidas de protección.



En tanto enfatizó que las actividades masivas en iglesias y reuniones no están permitidas.



Fuente: Quadratín