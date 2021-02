Mueren siete tras accidente de avioneta militar en Paraguay

Rosa Vilchis

Febrero 9, 2021 | 17:24

Mueren siete tras accidente de avión militar en Paraguay

El superviviente es un estudiante. (Foto: GettyImages)

Seis integrantes de la Fuerza Aérea Paraguaya y un civil son las víctimas del accidente que se produjo este martes 9 de febrero de 2021, al estrellarse el avión en el que viajaban en un predio militar del aeropuerto de Asunción, que dejó como superviviente a un joven de 19 años hospitalizado bajo pronóstico reservado



La avioneta, una Cessna 402 de la Fuerza Aérea Paraguaya, cayó sobre un lugar utilizado como estacionamiento de las dependencias militares y destrozó varios vehículos, en los que no había nadie en ese momento.



El accidente se produjo sobre las 14:35 hora local, después de que la aeronave partiera de la localidad de Fuerte Olimpo, en el norte del país, a unos 760 kilómetros de Asunción.



Los dos militares a cargo no informaron a la torre de control del aeropuerto capitalino de algún tipo de problema en el aparato, cuyo destino era el Silvio Pettirossi, el principal aeropuerto de Paraguay.



El aparato cayó sobre el predio militar, también en los alrededores del aeropuerto, y posiblemente cuando los dos pilotos buscaban realizar un aterrizaje forzoso, dijo en rueda de prensa el comandante de las Fuerzas Aéreas, el general del aire Juan Pablo Paredes.



’Fue algo súbito’, dijo Paredes, reiterando que desde la aeronave no se reportó de ’una situación de emergencia’.



Añadió que la avioneta contaba con el mantenimiento de rigor y tenía capacidad para ocho personas, e indicó que se irán presentando las conclusiones de la investigación que ya está en marcha.