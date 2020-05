Mueren tres trabajadores del hospital del seguro 197, en Texcoco

Texcoco Méx.- Tres de sus trabajadores del hospital del seguro 197, en Texcoco estado de México han fallecido por falta de equipo médico de protección, acusaron alrededor de 60 de sus compañeros, las ultimas ellas dos enfermeras que perdieron la vida Irma Xóchitl Cárdenas y África Isaura Ramos.



Hoy alrededor de 60 trabajadores entre enfermeras asistentes médicos camilleros, salieron a la calle a manifestarse para exigir se les tome en cuenta en que se les entregue los insumos ropa adecuada para poder seguir recibiendo a pacientes infectados de coronavirus COVID-19, porque es reprobable las condiciones que están los médicos y enfermeras camilleros.



Ante esta situación, el sábado pasado despidieron a sus compañeras, así fue el final de su tumba, con aplausos y lágrimas de impotencia de no haber podido hacer nada, por la falta de insumos en su trabajo, ya que los insumos están en bodega resguardado por el director Pedro Luis Vargas Gutiérrez.

El personal del hospital de Texcoco, aseguraron que cuenta con los equipos, como prueba presentaron infinidad de fotografías donde se ve claro que están en bodega resguardados por el personal Miguel Ángel Sánchez encargado de surtir al personal del hospital 197.



85 enfermeras médicos y personal operativo, artos de lo que pasa piden la destitución del director Pedro Luis Vargas Gutiérrez, como los directivos y delegados por su atropello de no dar los insumos, para cuidar la vida de los trabajadores de este hospital del seguro social.



Como se explicaran que hoy alrededor del mes de mayo, prácticamente a dos meses de su existencia del coronavirus sigan existiendo este atropello para el personal médico del hospital 197 en Texcoco, para revisar cada uno de estos casos sabemos que el director de salud ha trabajado mucho, pero hoy al estar pasando esto a casi al final del coronavirus los insumos resguardados por los directivos.



Final mente el personal tomo la decisión de cerrar los carriles Lechería Ecatepec, Lechería los Reyes la Paz, para ser escuchados, más de 4 horas duro cerrada la carretera al cual la inconformidad de conductores se notó, por que tardaron en llegar a su destino y las autoridades no les importo atender esta situación delicada ya que se trata de salud de personas enfermas.



Seguiremos atentos a este lamentable echo de parte de directivos del seguro, quien se hará responsable de esta situación el gobierno de Alfredo del Mazo Maza, o el gobierno federal, o así mismo el gobierno municipal quien…