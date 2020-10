Muerte por Covid-19 de senador tlaxcalteca conmociona y pone en alerta a la Cámara alta

La muy popular Ley de Murphy lo es, porque surge de la más que advertencia de que, ’lo que puede ocurrir, finalmente ocurrirá’.



Mucho se estuvo advirtiendo en el Senado -desde la aparición del coronavirus- que las sesiones presenciales provocarían contagios y muertes entre sus legisladores.



El caso es que, a diferencia de otros parlamentos donde se permite el voto a distancia, en el de México no está regulado. Y ello obliga, para que sea legal, que los senadores acudan al salón de plenos a expresar en forma presencial su voto.



Todo había ido bien -con algunos contagios de por medio, graves algunos como el de la senadora morenista guerrerense Nestora Salgado, pero sin mayores consecuencias- hasta el sábado en que falleció el senador morenista tlaxcalteca Joel Molina Ramírez.



Lo que incendió las alarmas y en algunos de sus compañeros y provocó pánico además en colaboradores y empleados, fue que el suplente del senador y ex gobernador tlaxcalteca José Antonio Álvarez Lima -hoy con licencia para poder ser director del Canal 11 del IPN-, participó apenas martes y miércoles en la larga sesión en Xicoténcatl para eliminar los 109 Fideicomisos.



Y, pues ahí, Molina Ramírez -quien era al parecer muy apreciado por otros muchos legisladores-, convivió, debatió, platicó y se reunió con un buen número de ellos.



¿A quienes contagió? Nadie, hasta hoy, lo sabe.



Pero su caso ya no sólo reabrió el debate interno, lleno de suspicacias y reclamos, con abiertos señalamientos entre unos y otros, sino que obligó a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y por ello mayor responsable político junto con el presidente del Senado, el chiapaneco morenista Eduardo Ramírez a activar encuentros urgentes con los otros coordinadores para tomar decisiones sobre cómo continuar con las responsabilidades senatoriales sin que haya más contagios ni muertes en las filas de sus bancadas.



El zacatecano adelantó que hoy mismo tendrá conversaciones con coordinadores y coordinadoras de las que saldrán nuevos procedimientos sanitarios para poder continuar con las sesiones, a fin de ’seguir cumpliendo con nuestro deber y tarea como poder esencial de la unión e indispensable para la nación’.



Hacerlo, dijo, es la mejor forma de honrar la memoria del senador Molina.



Sauri pide a diputados acelerar lo del presupuesto



En San Lázaro, donde igual ha habido contagios y un diputado muerto, la ex gobernadora yucateca, la priista Dulce María Sauri, presidenta de los diputados, pidió a sus compañeros acelerar el análisis y aprobación del paquete presupuestal para 2021.



Dijo que eso se podría realizar en tres sesiones, a fin de garantizar una discusión ordenada y evitar más contagios de Covid-19.



La Junta de Coordinación Política, integrada por todos los coordinadores parlamentarios, dijo, será la que tenga que discutir y aprobar o rechazar esa propuesta.



Sauri indicó que la Cámara de Diputados tiene frente a sí los tiempos establecidos en la Constitución que indican que el paquete presupuestal se debe aprobar antes del 15 de noviembre, fecha límite que ahora caerá en sábado.



’Si sabemos que la fecha límite es domingo 15, hay dos opciones: o llevamos las cosas a la fecha límite, como sucedió ahora con la Ley de Ingresos, o de una vez nos programamos y a partir del martes (10 de noviembre) empezamos a sesionar para buscar la aprobación del Presupuesto.



’Lo podemos hacer martes, miércoles y jueves, terminamos y lo aprobamos’ en tiempo, indicó.



Ahora, además se deberá decidir si se realizan sesiones presenciales o semipresenciales, con la asistencia de sólo129 diputados a la vez en el pleno, y la posibilidad de que haya votaciones a distancia para el resto de los legisladores.



Sauri recordó que las cosas se complican porque el lunes 16 será día de descanso obligatorio por el Aniversario de la Revolución.



Por ello pide acelerar el análisis y readecuación del Presupuesto de Egresos a fin de que no se caiga en incumplimiento o en argucias como declarar parado el reloj legislativo para poder cumplir con la norma y sus tiempos.



Lo de Morena es ’cosa juzgada’



Otro caso que confirma la muy popular Ley de Murphy, fue la designación de Mario Delgado como nuevo presidente de Morena. Lo que podía pasar, pasó.



¿En qué derivará esa designación por encuesta? A ciencia cierta, ni Nostradamus -si viviera- lo sabría.



Hoy todo es posible en el partido dominante. Desde el arreglo hasta la ruptura. Lo que no sería nuevo, es la confrontación interna de corrientes, personajes y tribus. Esa viene desde su origen. Diría el clásico: pelearse, descalificarse, es su naturaleza.



Hoy todo ahí depende del encuentro o desencuentro de los intereses en juego en la ya abierta sucesión presidencial de 2024.



Un punto a favor es que ni a Marcelo Ebrard -hoy señalado como el beneficiario de la decisión del INE-, ni a Claudia Sheinbaum ni a Ricardo Monreal les conviene que Morena se fracture. A pesar de todo Morena es esencial para lanzar candidato para esa contienda.



Así que pues quizá veamos sólo fuegos artificiales en las siguientes semanas. Jaloneos para colocar a los suyos en las 20 secretarías del CEN de Morena, en las dirigencias estatales.



Los avisos de las elecciones del domingo 18 en Coahuila e Hidalgo no son nada buenos para las aspiraciones de los tres antes mencionados.



¿Y Porfirio Muñoz Ledo?



Bueno, Porfirio es el primero que sabe, por su larga experiencia de fracasos, que al final de cada derrota siempre hay una ganancia.



Vociferará, amenazará, ocupará espacios en medios y al final se allanará -como dicen los abogados- porque no habrá de otra.



Hoy su caso es cosa juzgada. Delgado, con Covid-19 o no, es ya presidente de Morena. Y dueño de la firma de la cartera multimillonaria de ese partido y de las convocatorias a candidatos de todo.



Coparmex insiste: el capital requiere de confianza



Luego de que durante el fin de la semana Andrés Manuel López Obrador dijera que a él no le interesa lo que pase en México con las empresas privadas, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, advirtió de nuevo que sin confianza peligran las inversiones del capital privado.



Y le recordó a AMLO que del capital y las empresas privadas dependen los empleos y el crecimiento en los sectores manufacturero, de la construcción y el comercio.



La patronal indicó que ya al inicio de la pandemia, la confianza empresarial traía 10 meses de caídas consecutivas.



’Después de que comenzó la emergencia sanitaria por Covid-19, reportó caídas mes con mes; junio es fue el primer mes que muestra una ligera recuperación y para septiembre alcanzamos 24 puntos (15 menos que el año pasado).



’Si sigue este ritmo (+4 puntos mes con mes), nos llevará más de seis meses que el indicador tome valores por encima de 50, considerados optimistas. El #ÁnimoParaInvertir, aún bajo antes de la pandemia, cuando fue de 40%, bajó en sólo 2 meses a 37%’, precisó.



[email protected]

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa