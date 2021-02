Muerte sin fin

Al corte del último día de enero, las muertes por Covid en México se acercaban a los 160 mil, pero eso no es lo peor.

Unos días antes, el INEGI dio a conocer sus datos sobre los fallecimientos por la pandemia hasta agosto del año pasado, que contrastan con el recuento que día a día da a conocer la Secretaría de Salud.

Al cierre del segundo cuatrimestre de 2020, la cifra acumulada reconocida hasta hoy apenas rebasa los 75 mil decesos, pero la recabada por el instituto de estadística es de más de 108 mil, es decir, casi un 45 por ciento más.

Sin embargo, los datos del INEGI son aún más preocupantes. Mientras las muertes esperadas antes del Covid eran de 488 mil, las ocurridas realmente fueron más de 673 mil, esto es, una cifra en exceso de 185 mil.

Dada la opacidad en la información, que contrasta con la ilusión de que a diario haya una conferencia de prensa sobre el tema, sólo cabe la especulación y los cálculos por aproximación. Aquí algunos.

Si mantenemos esas cifras como tendencia a la fecha, quiere decir que las desapariciones por Covid al finalizar enero en realidad suman ya más de 230 mil, y que las muertes en exceso al finalizar el año fueron más de 270 mil.

Eso no se sabrá pronto porque el INEGI ha decidido reservar la información más reciente hasta después de los comicios, por la obvia razón de su impacto en las preferencias electorales.

Un apunte más. Las muertes en exceso superan a las del Covid, y tiene una explicación tan simple como terrible: como resultado de la pandemia se han dejado de atender todo tipo de enfermedades, desde cáncer hasta infartos.

El cáncer si se descuida por semanas o meses es mortal por necesidad, y el infarto se torna letal si no se atiende en cuestión de horas, lo que ha dejado de hacerse en todas las instituciones médicas por temor al Covid.

Estamos ante un desastre que no acaba de dimensionarse y que está muy lejos de terminar.