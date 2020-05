Muertes por coronavirus suman 2,704 y los casos confirmados llegan a 27,634

En el país las muertes por coronavirus (Covid-19) suman ya 2,704 y los cosas confirmados llegan a 27,634, informó el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía Zegarra.



De acuerdo con los últimos datos, se han estudiado 110,944 personas y se han reportado 17,553 casos sospechosos.



La Ssa muestran que existen 65,807 casos negativos en todo el territorio nacional.



La pandemia de coronavirus (Covid-19) seguirá presente en el mundo y será parte de la vida cotidiana de los mexicanos y de la mayor parte de las personas mientras no exista una vacuna, dijo Alejandro Macías Hernández, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, de la UNAM.



’Mientras no haya una vacuna, tenemos que acostumbrarnos a que la Covid-19 formará parte de nuestra vida’, afirmó Macías Hernández.



El academicó subrayó que en el momento que podamos volver a la cotidianidad, debe ser de forma paulatina, ordenada y regionalizada para evitar rebrotes. ’Pero no será una cotidianidad como la conocíamos antes, sino una nueva, donde la enfermedad del coronavirus guiará lo que tengamos que hacer’.



Forbes