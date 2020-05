Muertes por Covid-19 en México superan las registradas en China; suman 4,767

Los fallecimientos por coronavirus (Covid-19) llegaron a las 4,767 y los casos positivos son hasta el momento 45,032, según datos de las autoridades de la Secretaría de Salud (Ssa).



Con los 290 fallecimientos en un día, el númeor de víctimas fatales de esta enfermedad en México es de 4,767, con lo que superó los 4,633 decesos registrados en China, donde se originó el brote a fines del año pasado.



Ante los señalamientos de la comunidad internacional sobre la falta de transparencia en el manejo y alcance de la epidemia, el gobierno chino reconoció que es posible que algunos decesos no hayan sido registrados en los caóticos primeros días del brote.



En México, la semana pasada, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reconoció en una entrevista con Reuters que ’es muy probable’ que en el país se esté subestimando la cantidad real de muertos como consecuencia del coronavirus.



En su conferencia de prensa de este viernes para dar el informe sobre el coronavirus en México, también se reportaron 2,437 nuevos casos conocidos de Covid-19, para un total de 45,032 contagios; y que se han estudiado hasta el momento 163,691 personas y existen 29,028 de casos sospechosos.



Los mexicanos se encuentran en el día 54 de la Jornada Nacional de Sana Distancia.



Más temprano el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que los medios de comunicación realicen reportajes que ’distorsionan la realidad’, acerca de los sucedido en hospitales, panteones y hornos crematorios, durante la pandemia de coronavirus en México.



’Siguen los reportajes que distorsionan la realidad, siguen insistiendo, sugieren que ocultamos los fallecimientos, se sorprenden de cómo es que no hay tantos difuntos, van a los panteones, van a los hornos, crematorios, no sólo medios nacionales, extranjeros a hacer reportajes, pero no tiene efecto, porque hemos estado actuando de manera responsable y no ocultamos los hechos, hablamos con la verdad’, indicó el presidente.



Añadió que los medios más influyentes en el mundo no tienen ética y consideró que es necesario que hagan una autocrítica para lo que será ’la nueva normalidad’.



’Hay una crisis como parte de la decadencia, no sólo en la economía, no sólo hay una crisis de bienestar social de pérdida de valores, hay una crisis también por la falta de ética en el manejo de la información en México y en el mundo’, describió López Obrador.



Forbes