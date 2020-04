Muestra AMLO a partidos que no quieren donar a la lucha contra el COVID-19

www.guerrerohabla.com





Ciudad de México. Abril 8, 2020.-Esta mañana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó que algunos partidos políticos ya donaron parte de su presupuesto para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus.



’Ya Morena entregó la mitad de sus prerrogativas, para que nos entandamos mejor, porque siempre se piensa en la llamada clase política, y no en el pueblo, prerrogativa es presupuesto.



El mandatario indicó que Morena entregó la mitad de sus presupuesto; 785 millones de pesos, mientras que el PRI aceptó donar la mitad pero solo si se forma un fideicomiso con la sociedad social y el INE.



’Que lo formen y aquí vamos a ver cómo avanzan, pero hasta ahora no ha caído nada’, recalcó el Presidente.



En tanto el PAN no aceptó donar la mitad, debido a que ’quiere cambiar la ley para comprar equipo médico y entregarlo directamente, pues que también presenten la iniciativa’.



’PRD no acepta, preguntará al INE y si puede entregar donación en especial; vamos a esperar a que el INE conteste la solitud’.







El PES aceptó donar parte de su presupuesto y prepara una propuesta para reducir sus salarios y donar tres meses de sus salarios, dijo López Obrador.



Mientras que el Verde, el PT, Movimiento Ciudadana, Nueva Alianza y el Partido Humanista no se han pronunciado hasta el momento.



’Vamos a estar mostrando esta tabla para que no se enojen, pero los partido de acuerdo a la Constitución son partidos de interés público’, señaló el Presidente.

Fuente: Informex