Mueven a decenas de tianguistas en la Zapata; no les permitirán instalarse hasta que el semáforo pase a naranja

Por desacato a las recomendaciones sanitarias emitidas por el Consejo de Salubridad General, el Gobierno de Acapulco retiró a 70 tianguistas de la colonia Emiliano Zapata, en una acción ejecutada por la Dirección de Vía Pública con apoyo de la Policía Preventiva municipal.



El operativo fue encabezado por el titular de dicha dependencia, Iván Hernández Caballero, dando cumplimiento a las instrucciones de la presidenta municipal Adela Román Ocampo, quien tiene el firme compromiso de frenar los contagios del virus SARS-COV-2, causante del Coronavirus COVID-19, para que Acapulco pase de la fase roja a la naranja del semáforo epidemiológico.



El funcionario municipal expresó que a los comerciantes ya se les había notificado sobre la urgente necesidad de acatar las recomendaciones del Sector Salud, pero al reincidir en no cumplirlas, ya no se les permitirá su instalación, condición que permanecerá vigente hasta que el municipio supere la fase de alerta máxima por contagios y decesos registrados.



En el tianguis que comerciantes instalan en el estacionamiento de un centro comercial de la colonia Zapata no hay condiciones sanitarias seguras para locatarios ni consumidores, porque han desacatado reiteradamente la reducción de locales, ampliar la distancia entre ellos para evitar contacto físico por aglomeraciones, así como el uso de cubrebocas y aplicación de gel antibacterial.



Hernández Caballero destacó que durante la fase 3 de la pandemia se han reforzado los operativos en todo Acapulco y se mantienen recorridos permanentes, como ocurre en esta zona de la periferia, para impedir la actividad comercial en el espacio público, especialmente los miércoles y domingos cuando se instalan los tianguistas.



Señaló que se ha mantenido diálogo constante con los locatarios para concientizarlos de lo vital que es contribuir en la aplicación de las recomendaciones sanitarias, a fin de evitar más contagios y decesos. Insistió el funcionario que mientras Acapulco siga en semáforo epidemiológico de color rojo, permanecerá la restricción del comercio no esencial en el espacio público.