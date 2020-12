Mujer campechana denuncia a su esposo que la golpeo la noche del 24 de diciembre

CAMPECHE, A 30 de diciembre .- Mujer denuncia en redes sociales a su esposo quien funge como oficial, el 24 de diciembre del año en curso llegó a su domicilio y la golpeó, señalo que es solapado por el director de seguridad pública.



29 de Diciembre de 2020.

Campeche.

Texto tomado sin modificar de las redes sociales.



Hola me llamo Nathaly del Carmen Balan Cauich soy de Hecelchakan, Campeche y quiero hacer una denuncia pública para que todo mundo se entere el tipo de porquería y persona que dice ser mi esposo, el intachable policía municipal asignado en Pomuch, el oficial Fernando Enrique Escobar, el día 24 de Diciembre del presente año a las 2am, fui agredida físicamente a puño cerrado por este señor lastimandome todo el rostro,pómulos,mejillas,frente,nariz y ojos de igual forma me estubo ahorcando con ambas manos que me dejó las huellas de sus manos en mi garganta lo cual tengo que estar husando un collarín, todo marchaba bien esa noche pero como era su costumbre hacerme reclamos de sus celos enfermisos me empezó a cuestiónar por mi trabajo,por mis amistades, por mi celular y obviamente le respondí lo cual no le gusto refiriéndose que soy una puta que me gusta andar en la calle y que nunca le doy el tiempo suficiente por preferir trabajar y me empezó a decir que me desfiguraria el rostro para que nadie me mire y que yo no puedo ser de nadie más que de el, después de tantas ofenzas, insultos se me lanzó encima agrediendome físicamente y no me soltaba igual me ahorcó varias ocasiones sintiendo un miedo y una impotencia de ver a mi bebecita en la hamaca durmiendo y de tantos golpes se canso y se quedó dormido, como pude abrase Ami bebecita y sin pensarlo abrí la puerta y salí corriendo de ese infierno, cruse la calle y fui con el dueño del cuarto a pedir ayuda gracias a Dios me ayudaron,llege a pedir ayuda toda asustada, temerosa y con muchisimo miedo de que el venga de tras de mi, yo con mi bebecita en brazos no dejaba de llorar y con ataque de nervios,me trasladaron a Hecelchakan a la casa de mi madre llegando en casa de mi madre una patrulla pasaba en ese momento y fue que les pedí auxilio y juntos con mi mama nos llevaron a urgencias para mí valoración médica,seguido regresamos con la patrulla a mi casa y del dolor y cansancio me dormí,a las 6:30am se asoma el señor Fernando dentro de la casa de mi madre y llega hasta donde estoy descansando refiriéndose que yo soy la única culpable de lo que me paso, que yo me lastime sola y no es justo todo lo que estoy diciendo, lo único que le dije es que se largara que no lo quiero ver, que se pudra y toda relación ya se había acabado que me dejara en paz, desde ahí fue la última vez que ví a esa persona y solo le pido a Dios y a la justicia se encarguen de el, por qué esto que me paso no se lo deseo a nadie,a las 8am pasé a la comandancia a notificarle a su comandante su jefe directo lo ocurrido y lo único que me dijo fue que no puede detenerlo por qué estaba en día franco y no de servicio no saben la impotencia que sentí,después de un par de horas me entero que el señor comandante jefe de la comandancia lo premio así es premio al señor Fernando dándole unos días de descanso por ser un buen elemento y yo me preguntó dónde quedan las leyes, maldita corrupción de policías, por tal motivo levanto la voz y pido la ayuda inmediata de señor presidente José Jose Dolores Brito Pech , de la Fiscalía General del estado de campeche, la intervención del gobernador Carlos Miguel Aysa González y todo lo que compete para que mi caso no quede impune, por qué no habrá próxima vez y quizás la próxima me lleven en una caja ya muerta.